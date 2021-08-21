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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هربا من ارتفاع الحرارة.. زحام على كوبرى القناطر.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة موقع “ صدى البلد ”  أمس الجمعة، إقبال كبير من المواطنين على كوبري  القناطر بالقليوبية ليلا .

وشاهد كوبري القناطر ازدحاما من المواطنين للاستمتاع بالجو هربا من  ارتفاع درجات الحرارة .

حيث تحظى الأماكن الأثرية في مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، بعناية واهتمام كبيرين، ضمن مخطط تطوير المدينة السياحية لإعادتها إلى سابق عهدها.

 

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يذكر ان شكلت وزارة الآثار والسياحة لجنة لتحديد الأملاك الخاصة للآثار، ومجلس مدينة القناطر الخيرية، وإحدى الشركات بمحلج القطن بمدينة القناطر الخيرية، لرفع مساحة المناطق الأثرية للجنة العليا لحماية الآثار، لوضع طريقة للتطوير واستغلالها سياحياً،  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853716278907167&id=100053232286266


وتستهدف خطة تطوير الأماكن الأثرية في القناطر الخيرية تقديم الخدمات السياحية من خلال دمج المناطق الأثرية بالقناطر الخيرية، مع مشروع تطوير الحدائق التراثية، التي تشمل تطوير 11 حديقة، بتكلفة 24 مليون جنيه، حيث تتم أعمال التطوير بواسطة التشغيل الذاتي لوزارة الري والموارد المائية.

 

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