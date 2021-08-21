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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ ألبوم صور لهم معا.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها

هنا شيحة
هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام صور تجمعها بابنها أدم ، ووجهت له بعض الكلمات احتفالاً بعيد ميلاده . 

 

حيث قالت هنا شيحة : “  مولودي الأول.. فرحتي وسعادتي.. نورتني يا آدم.. عيد ميلاد سعيد دودي، دومز، دومة.. لمزيد من أعياد الميلاد الرائعة والمرحة سويًا” . 

وكانت قد انتهت الفنانة هنا شيحة من تصوير مشاهدها الأخيرة في أجدد أعمالها السينمائية "النهاردة يوم جميل"، والمقرر عرضه في السينمات قريبا.

 

نجوم فيلم النهاردة يوم جميل

 

وتخوض هنا شيحة بطولة فيلم "النهاردة يوم جميل" بمشاركة توليفة من نجوم الدراما والسينما في مصر،  منهم باسم سمرة ونجلاء بدر ومحمود الليثي وأحمد وفيق وانتصار وفراس سعيد،  والفيلم سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا،  ومن إخراج نيفين شلبي،  والمقرر عرضه في دور السينما قريبا خلال العام الجاري. 

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ويعيد فيلم "النهاردة يوم جميل" هنا شيحة إلى شاشة السينما بعد قرابة ثلاث سنوات عن آخر أعمالها "عيار ناري" والذي ظهرت خلاله كضيفة شرف،  كما يعد أجدد بطولاتها السينمائية بعد فيلمها الناجح "قبل زحمة الصيف" للمخرج الراحل محمد خان، كما يأتي الفيلم بعد عام من آخر تجارب شيحة الدرامية بمسلسل "شاهد عيان".

 

فيلم الجريء يناقش أزمة الاغتصاب الزوجي

 

وعبرت هنا شيحة عن حماسها الكبير لخوض تجربة الفيلم "الجريء" بفكرته وقضيته،  حيث يعد أول فيلم سينمائي مصري يناقش أزمة الاغتصاب الزوجي بشكل حقيقي وواقعية وبكل جرأة، وهو ما يمثل نقلة نوعية لعلاج السينما لقضايا المجتمع المخفية والمسكوت عنها خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهي المشكلة التي لم يتم تداولها من قبل بشكل صريح في أي عمل درامي. 

هنا شيحة الفنانة هنا شيحة النهاردة يوم جميل فيلم النهاردة يوم جميل باسم سمرة

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