حسين الجسمي عبر إنستجرام : الأصدقاء حظ ونصيب

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر حسين الجسمي برفقة اصدقائة و علق علي الصورة قائلا : الأصدقاء حظ و نصيب .

يذكر ان طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية عاطفية جديدة تحمل أسلوباً شعرياً مختلفاً ومميزاً في أسلوب المحبة والغزل.

الأغنية تحت عنوان "درب الشعر"، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي .



ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية "درب الشعر" مع ألحان الفنان فايز السعيد بعد مجموعة من التعاونات الناجحة، ليقوم الموزع الموسيقي نور هاشم بتوزيع موسيقى الأغنية التي قام بعملية المكساج والماستر لها من قبل المهندس جاسم محمد.

وعرضت أغنية "درب الشعر" بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.