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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الروسي لدى واشنطن: العقوبات الأمريكية الأخيرة محاولة لتقويض العلاقات

صدى البلد

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تظهر أن واشنطن ليست لديها الإرادة لتنفيذ ما اتفق عليه رئيسا البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن. 
وكتب السفير الروسي- على صفحته على (فيس بوك)، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الجمعة: "إن تصرفات الجانب الأمريكي تؤكد أن الإدارة تواصل اتباع مسار تقويض العلاقات مع روسيا والقانون الدولي بشكل أعمى".
وأضاف: "من غير المرجح أن تساعد خطوات واشنطن غير البناءة في تعزيز الاستقرار العالمي في مثل هذا الوقت الصعب لجميع الدول"، مؤكدا أن فرض العقوبات على بلاده اليوم تظهر عدم رغبة واشنطن في تنفيذ التفاهمات المهمة، التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين في قمة يونيو في جنيف. 
يُذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، أمس الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على شخصيات وكيانات في روسيا على خلفية حادثة تسميم الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني. 
وأشارت الخزانة الأمريكية- في بيان، أمس- إلى أن هذه العقوبات الجديدة تطال تسع شخصيات ومؤسستين؛ لتورطهم في حادثة التسميم المذكورة أو لعلاقتهم بالبرنامج الكيميائي الروسي. 
وتضم القائمة السوداء الجديدة سبعة أشخاص قيل إنهم خبراء أو ضباط أو مسؤولون في هيئة الأمن الفدرالية الروسية، بالإضافة إلى معهد الأدلة الجنائية التابع لهيئة الأمن الفدرالي الروسية والمعهد الحكومي للطب العسكري التجريبي وشخص آخر قيل إنه مدير مركز بحوث سابق وخبير في مجال الأسلحة الكيميائية.
كما تضم هذه القائمة المواطنين الروس السبعة، الذين فرضت بريطانيا عقوبات عليهم في وقت سابق من أمس الجمعة. 

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