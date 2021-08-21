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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في ٢٤ ساعة.. ضبط 8966 شخصا لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات

الداخلية- ارشيفية
الداخلية- ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (8966) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8928) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (798) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (243) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1420) أرجيلة.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

 

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

أجهزة وزارة الداخلية سلامة المواطنين انتشار فيروس كورونا إرتدائهم الكمامات الواقية

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