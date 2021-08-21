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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي

صدى البلد

ارتفع ‏إجمالي الإنتاج المحلي لسلطنة عمان  من الغاز الطبيعي (مضافًا إليه الاستيراد) بنهاية يونيو 2021م بنسبة 12.1 بالمائة ليصل إلى 24 مليونًا و712 ألف متر مكعب حسب ما أفاد به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. 

 

‏وبحسب صحيفة الشبيبة وضَّحت البيانات أن استخدام الغاز في محطات توليد الكهرباء  ارتفع بنسبة 9.7 بالمائة وفي المناطق الصناعية بنسبة 55.4 بالمائة وفي حقول النفط بنسبة 24.9 بالمائة وفي المشاريع الصناعية بنسبة 7.6 بالمائة.

 

‏‏فى سياق أخر كشف تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية عن استمرار نمو الائتمان في السلطنة، ليسجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك بنهاية شهر يونيو الماضي زيادة بنسبة 2.1 بالمائة.

 

‏وبيَّنت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية قد سجل بنهاية يونيو 2021م ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة ليبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.

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وارتفع ‏معدل التضخم في السلطنة في شهر يوليو الماضي بنسبة 2.19 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل له من عام 2020م وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.

 

‏ارتفاع مؤشر الأسعار بشهر يوليو 2021م إلى ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسة كمجموعة النقل والسلع والخدمات المتنوعة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية وغيرها.

 

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