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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5 معامل بـ جامعة كفر الشيخ لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ عن بدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحان الثانوية العامة «المرحلة الأولى» لهذا العام 20201 م للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا على مستوى مراحل التنسيق المختلفة وذلك بموقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة مجاناً.

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وقال رئيس جامعة كفر الشيخ إنه حرصاً من الجامعة للتواصل مع المجتمع المحيط بها وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع، فقد تقرر بدء التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة بكلية التربية النوعية وذلك اعتبارا من بدء تنسيق المرحلة الأولى التي ستبدأ اليوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021 م، وسيتم تشغيل الخدمة خلال المدة لكل مرحلة تنسيق.


وأوضح  «دسوقي» أنه جرى تخصيص 5 معامل لاستقبال الطلاب، وذلك لتوفير سُبل الراحة لكافة الطلاب أثناء عملية تسجيل الرغبات، كما تم تشكيل لجنة تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس وموظفين لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات، فضلاً عن مساعدتهم من خلال إعطائهم دورا والانتظار بالساحات المخصصة.


وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أنه يمكن للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعة، و يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة» وإتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المنظمة للعمل بهذه المعامل.


وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب فهم آليات التنسيق.

الثانوية العامة الكمامة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ

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