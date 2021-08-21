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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحل الأمثل للقضاء على الرؤوس السوداء.. خبيرة تكشف

رؤوس سوداء
رؤوس سوداء

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم "بينكي" يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء، موجهة نصيحتها إلى "أي واحدة بتعاني من الرؤوس السوداء لازم تستخدم كريم بينكي".

 

وأضافت “أبو السعود”، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جميع السيدات اللاتي استخدمن كريم بينكي لاحظن اختفاء الرؤوس السوداء.
 

وتابعت أن صابونة "بينكي" عبارة عن 5 أنواع، وكل نوع يختص ببشرة معينة، ولها خصائصها المختلفة.


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كلنا تقريبًا لدينا رؤوس سوداء ونحاول بشكل محموم إخراجهم ثم من الأفضل أن توقف ذلك لن تفيد البكتيريا الموجودة على يديك كثيرًا في التخلص من الرؤوس السوداء العنيدة على أنفك. مع عدد من العلاجات المفيدة ، يمكنك منح بشرتك متعة أكبر. وهل تعلم أن لديك بالفعل هذه العلاجات في خزانة مطبخك؟


1. صودا الخبز والماء.. صودا الخبز هي علاج يبطل لون البشرة. يعمل كمقشر علاج يزيل الأوساخ والزيوت والخلايا الميتة من الجلد. اخلطي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من الماء ووزعيه على بشرة بها رؤوس سوداء. ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ ودهني وجهك بكريم مرطب. كرر هذا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. صدقنا: هذا علاج معجزة.


2. السكر البني والعسل وعصير الليمون يمكنك ببساطة خلط ملعقة كبيرة من السكر البني وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل. ثم انشر هذا على وجهك بحركة دائرية.

 ملحوظة: افعل هذا بعناية لأن السكر يمكن أن يضر بشرتك. ثم اشطفي وجهك ودهنيه بقناع مغذٍ.
 

الرؤوس السوداء الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل كريم بينكي اخبار التوك شو

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