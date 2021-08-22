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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لحيازتهم هيرون وأسلحة بالسلام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس 3 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش– طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، حال استقلالهم سيارة بمنطقة السلام شرق القاهرة.

 

وأمرت جهات التحقيق بارسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي، لفحصها واعداد تقرير بخواصها.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالترحي  عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

 

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم " بدائرة القسم ، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش– طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -  2ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

 

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، والسيارة لترويج تجارتهم غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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