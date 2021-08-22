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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكى بيقولك

أسباب ومؤشرات انسداد بخاخات السيارة

بخاخات السيارة
بخاخات السيارة

يعانى عدد كبير من سائقي السيارات من مشاكل انسداد بخاخات الوقود داخل المركبات، والتي تؤدي في بعض الأحيان الى توقف المحرك عن العمل تماما، ولكن البعض منهم لا يعلم سبب المشكلة الرئيسي.

 

فى البداية، لابد أن نعلم بأن البخاخات ، هي المسئولة عن ضخ كميات محددة من الوقود داخل المحرك لتختلط مع كمية الهواء المناسبة لعملية الاحتراق اللازمة لعملية السير، لذلك تعتبر البخاخات من أبرز الأجزاء الحيوية التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة عالية.

 

وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى الى انسداد البخاخات، وخلال السطور التالية سنتعرف على أسباب ومؤشرات انسداد بخاخات السيارة ، في نقاط محددة .

 

1- نقاء البنزين 

عدم نقاء البنزين في خزان الوقود ، يؤدى الى تكون طبقات من الرواسب مع مرور الوقت مما يؤدى الى سحبها بدلا من سحب البنزين النظيف وبالتالي انسداد في البخاخات .

2- الفلاتر

 إهمال تبديل الفلاتر الخاصة بالوقود بشكل منتظم ، أيضا يسبب في مرور الرواسب الى البخاخات ويعمل على انسدادها او توقفها عن العمل .

 

3- خزان الوقود

تكرار قيادة السيارة وخزان الوقود شبه خالي ، يؤدى الى سحب الترسبات المتواجدة أسفل تنك البنزين بدلا من سحب البنزين النظيف لذلك لابد وأن لا يقل مستوى البنزين عن النصف دائما .

 

مؤشرات انسداد بخاخات السيارة :

 

1-  تأخر تشغيل المحرك خاصة في الصباح وهو بارد

2-  ضعف عزم المحرك، ويظهر ذلك في عدم استجابة السيارة للسرعات المطلوبة عند الضغط على دواسة الوقود

3- ملاحظة اهتزاز وارتجاج المحرك

4- ظهور تقطيع في المحرك أثناء القيادة

5- شم رائحة الوقود الغير محترق في عادم السيارة

6- خروج دخان أسود من عادم السيارة، مع ملاحظة صرف زائد للوقود

7- توقف محرك السيارة عن العمل نهائي في بعض الحالات

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