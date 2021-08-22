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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| جيب تتألق مع أحمد حلمي.. مواصفات رينو كادجار.. ستروين تطرح C5 اير كروس 2022

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

بالأسعار.. مواصفات رينو كادجار موديل 2022 | صور

تنتمي السيارة رينو كادجار إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وتعد واحدة من أشهر الإصدارات ضمن قائمة الـ SUV داخل السوق المصري، وتقدم السيارة لـ موديلات 2022 عبر ثلاثة فئات من التجهيزات، تختلف من ناحية التقنيات المستخدمة ضمن كل فئة.

 

ستروين تطرح النسخة C5 اير كروس لـ موديلات 2022

تنطلق السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات ستروين C5 اير كروس، داخل السوق المصري للسيارات عبر باقة من التجهيزات الفنية بحسب الفئات المطروحة، ولكن كشفت الشركة عن أسعار هذا الاصدار لـ موديلات 2022، والذي شهد ارتفاع في القيمة التسويقية الخاصة به بنسبة تتراوح بين 6 آلاف و8 آلاف جنيه.

 

الأرخص بالسوق البحريني .. 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021

يضم السوق البحريني باقة من موديلات 2021، و التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و بين طرازات السيدان، بالاضافة الى اطلالة الهاتشباك الشهيرة، و مع هذا التنوع الخاص بالتصميم الهيكلي، يبقى عامل السعر ذو أهمية كبيرة أثناء عملية  شراء سيارة جديدة.

 

باقة 250 ألف جنيه .. 5 سيارات موديلات 2021 في مصر

تشمل باقة الـ 250 ألف جنيه العديد من السيارات القوية داخل الشوارع المصرية، حيث تلاقي هذه الفئة نسبة انتشار كبيرة نظرًا لسعرها الذي يبدو مناسبًا لدى البعض، بينما تتفنن كل علامة تجارية بإطلاق حزمة من الطرازات المنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الخارجي و التجهيزات الداخلية.

 

كان عليها أقساط بس .. جيب شيروكي تتألق بصحبة أحمد حلمي

استطاعت النسخة الامريكية الشهيرة جيب شيروكي، أن تتصدر المشهد في العديد من البلدان منذ انطلاقتها الأولى،  نسبة لما تتمتع به من مقومات كثيرة، مثل الأفضلية في التعامل مع الطرق الوعرة، بفضل آلات الجر وأنظمة التعليق القوية، إضافة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تناسب عشاق السفاري وتحديات الصحراء.

 

نظرة شاملة عن جي ام سي ترين موديل 2021 .. صور

تشتهر شركة جي ام سي للسيارات باصداراتها القوية و المميزة، و التي في الأغلب تعتمد على اطلالة كبيرة الحجم، و تصميم هيكلي يجعلها تتربع وسط فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و هذه بالطبع سوف يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، مع باقي التقنيات المتقدمة داخل كل طراز.

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