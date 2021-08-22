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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامي: سموحة نال احترام الجميع

أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة

أعرب أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على ضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وقال أحمد سامى في تصريحات عقب المباراة، إن لاعبي سموحة نالوا احترام الجميع بعد ارتقاء الفريق الى المركز الثالث في مسابقة الدورى الممتاز.


وتابع أحمد سامي: "لاعبي سموحة كانوا رجالاً  وعلي قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم منذ بداية الموسم وبذلوا أقصى ما لديهم من جهد طيلة مباريات الدوري".

واوصل أحمد سامي: "أمامنا ٦ نقاط ونثبت احقيتنا بالمركز الثالث ولابد من وضع حلول للحصول علي حقوقنا ".

وأشاد أحمد سامي بمصطفى فتحى وأحمد عبد القادر، معلقا: "ينتظرهما مستقبل باهر".


وهنأ أحمد سامي المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادي الذي لم يبخل بأي جهد مع اللاعبين والجهاز الفنى.

وارتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الي المركز الثالث في جدول مسابقة الدورى الممتاز بعد أن ارتفع رصيده إلى 50 نقطة.

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وحقق فريق سموحة الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية في الجولة الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري.

 

وجاء الهدف الأول لسموحة في الدقيقة التاسعة عبر محمد نادي داخل منطقة الجزاء الذي حولها من لمسة واحدة لداخل الشباك.

 

فيما جاء الهدف الثاني للفريق السكندري عن طريق ركلة جزاء نجح في تسديدها مصطفى فتحي.

 

في الدقيقة 31 تعرض أحمد عادل حارس مرمى فريق الجونة للطرد بعد منع مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء ليتحصل على بطاقة صفراء قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو من أجل إشهار البطاقة الحمراء.

 

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نجح كريم الطيب في تسجيل هدف التقليص لصالح الجونة بعدما أرسل عمرو السعداوي تمريرة عرضية رائعة من جهة اليسار حولها كريم الطيب برأسية مرت من فوق الحارس لداخل الشباك.

 

في الدقيقة 63 نجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

 

بهذه النتيجة قفز سموحة للمركز الثالث برصيد 50 نقطة فيما ظل الجونة عند النقطة 37 في المركز الـ11

احمد سامي سموحة الجونة الدوري الممتاز مصطفى فتحي

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