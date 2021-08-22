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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تدخل عاجل من مصر والأمم المتحدة.. أنباء عن توقف الغارات الإسرائيلية على غزة

من غارات الاحتلال
من غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أفادت قناة "الحرة" بتوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، التي انطلقت مساء السبت.

وقالت القناة إن وساطات عاجلة من قبل مصر والأمم المتحدة تدخلت لوقف التصعيد.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما على قطاع غزة ردا على المناوشات التي وقعت بين متظاهرين فلسطينيين وجنود الاحتلال على حدود القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن انفجارات وقعت في أنحاء متفرقة من القطاع نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تعرض جندي إسرائيلي لإطلاق نار خلال مواجهات قرب الجدار الحدودي شرقي قطاع غزة.

وأُصيب 24 شخصاً في غزة جراء إطلاق القوات الإسرائيلية أعيرة نارية باتّجاه متظاهرين فلسطينيين أطلقوا قنابل حارقة وإطارات مشتعلة من خلف السياج الحدودي الفاصل، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أن 24 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة من بينهم 10 أطفال".

وأوضحت أن "من بين الإصابات حالتين حرجتين إحداهما لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً"، مشيرة إلى أنه أصيب بالرأس في شرق غزة.

ارتفاع إصابات مسيرة شرق غزة إلى 41 فلسطينيًا

إطلاق نار على جندي إسرائيلي قرب الجدار الحدودي شرقي قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت موقع للمقاومة في محيط محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما هاجمت طائرات حربية موقع للمقاومة في محيط محررة "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وقصفت طائرات حربية أرض زراعية وموقع للمقاومة شمال مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأطلق مقاومون النار من مضادات أرضية تجاه الطائرات الإسرائيلية التي تحلق في سماء مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، تبعه إطلاق نار مماثل تجاه الطائرات في المنطقة الشمالية.

في هذه الأثناء، ذكرت مواقع عبرية بان طلقات نارية من سلاح ثقيل أطلقت من شمال قطاع غزة أصابت بناية سكنية وساحة منزل وسيارة في مستزطنة سديروت.

غزة مصر الأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي

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