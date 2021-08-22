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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سميحة أيوب: مشهد الاغتصاب بـ مسلسل اللطاووس بيوصل رسالة.. فيديو

الفنانة سميحة أيوب
الفنانة سميحة أيوب

كشفت الفنانة سميحة أيوب، تفاصيل قبولها العمل بـ مسلسل الطاووس، وقالت إنه عندما عرض مخرج المسلسل رؤوف عبد العزيز، عليها الدور قرأته جيدًا ووافقت.

 
وأضافت سميحة أيوب خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي عمرو الليثي: "وافقت على الدور فورا.. أنا مبفكرش فى الدور قد ما بفكر إنه هيوصل إيه للناس".  


ولفتت سميحة أيوب إلى أنها "تبحث عن الشئ البناء فى الدور وليس الهدام، وايه اللى هينفع الناس، وبعمله" وأشارت إلى أن هناك أعمال نظيفة ترفع الفنان.

 

وتحدثت عن مشهد الاغتصاب فى مسلسل الطاووس، قائلة: "المشهد مفيش فيه أى لفظ أو أى شئ يتسبب فى مشكلة".


وتابعت: "المشهد بيوصل رسالة، ولم يظهر أى عورة، بعكس مخرجين آخريين يعرضون أشياء غير مقبولة تحت مسمى إظهار الواقع".
 

 

آخر أعمال سميحة أيوب

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميحة أيوب، كان مشاركتها في مسلسل الطاووس الذي تم عرضه عبر قناة صدى البلد الفضائية في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

 

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

دور سميحة أيوب في الطاووس

 

وجسدت سميحة أيوب في مسلسل الطاووس دور السيدة المسيحية «ماتيلدا» في المسلسل باقتدار، وكشفت عبر موقع "صدى البلد"، كواليس هذا العمل، ورأيها في قضايا الاغتصاب والتحرش التي يسلط المسلسل الضوء عليها.

 

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إن الكثير من قضايا العنف والتحرش والاجرام استفزتها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن بعض الأعمال الفنية التي تولد العنف هي السبب في ذلك، مثل انتشار «الحشيش والأسلحة البيضاء» في المسلسلات، ستولد نشئ منفلت، وأن هذه الأعمال تصنع فئة منفلتة تفعل أي شيء غير محسوب.

 

وأضافت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، لـ صدى البلد، أن مواجهة هذه الظواهر، بالجانب الفني، من خلال أعمال تنويرية، حتى يتشبع الفرد من هذه الأفكار ويناقش نفسه، لافتة إلى أن الوصول إلى كل الفئات من خلال الساحر التلفزيوني، فهو يجمع كل الفئات أمامه.

 

وحول اشخصية «ماتيلدا» التي لعبتها في مسلسل الطاووس، قالت سميحة أيوب، أن هذه الشخصية تحفز على نبذ التعصب الديني، فنحن قد نتعامل مع شخص ثم نكتشف ديانته سواء «مسلم أو مسيحي» فيما بعد، مشيرة إلى أن مصر كانت تتسم بالتعايش حتى جاءت فترة وصفتها بـ «الهوجة» من خلال جماعات منفلتة تستهدف كنائس وتدعو للعنف، لافتة إلى أنه بعد بتر هذه الفئة عدنا للتعايش مرة أخرى.

 

وأوضحت سميحة أيوب، أن التعصب الديني هو حالة مرضية، ودعاة التعصب يتبعون خزعبلات، مؤكدة أن الكثير من المشكلات التي حدثت في السنوات الأخيرة جاءت بسبب التعصب الديني، وأن الفئات المتعصبة لم تتبع الدين الوسطي، واصفة فتواهم بـ «السبهللة»، لافتة أن هذا ليس دينًا يتبعوه وانما سياسة.

 

وشددت سميحة أيوب، على العملية التنويرية لمواجهة هذه الأفكار والتعصبات، مشيرة إلى أن موجهة هذه الظاهرة ليس من خلال أعمال فنية مباشرة، لأن الشيء المباشر منبوذ، مؤكدة أن مسلسل الطاووس يحمل رسالة نبذ التعصب بطريقة غير مباشرة، وهذا هو المطلوب.

 

وأوضحت أن وظيفة الفن والثقافة، هي فضح هؤلاء الذين يستخدمون الدين بشكل خاطئ ويحدثون التعصب، لافتة إلى أن هناك أعمال درامية هذا الموسم، تلعب هذا الدور بالفعل مثل مسلسلات «القاهرة كابول، الاختيار 2، الطاووس»، فالأخير ينبذ التعصب من خلال شخصية «ماتيلدا»، منوهة إلى ضرورة الاستمرار في فضح المتشددين، لأن هذا هو وظيفة الفن.

 

 

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