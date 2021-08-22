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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| عمر كمال يعلن انضمامه لـ الزمالك.. الرجاء يوجه رسالة نارية لـ الأهلي.. وفرج عامر يسخر من غياب سموحة عن الكونفدرالية

حسين لبيب - مرتضى
حسين لبيب - مرتضى منصور - عمر كمال - فرج عامر

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية، والإفريقية، والعالمية.

وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:

 

رسميا .. عمر كمال عبد الواحد يعلن انضمامه لـ الزمالك
كشف عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق المصري عن انتقاله رسميا لنادي الزمالك بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، خاصة وأن عقده مع الفريق البورسعيدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

 

نتفوق في النهائيات.. الرجاء يوجه رسالة نارية للأهلي بعد التتويج بالبطولة العربية
أعرب سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، عن ثقته، في تتويج النسور الخضر، بلقب السوبر الإفريقي، على حساب الأهلي المصري.

 

فرج عامر ساخرا: سموحة في المركز الثالث وخارج الكونفدرالية
أبدى المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تعجبه من عدم مشاركة نادي سموحة في بطولة الكونفدرالية بعدما نجح في الوصول إلى المركز الثالث.

 

اتحاد الكرة: إقامة مباراة وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا 24 أغسطس
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة والنصف من مساء يوم 24 أغسطس الحالي بدلا من اقامتها يوم 23.

 

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري
وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق الدعم للاعبي الزمالك مع اقتراب حسم لقي الدوري المصري الممتاز.
 

المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح.. عبد الله السعيد يقترب من الزمالك
أكد الإعلامي إبراهيم  فايق، أن عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، بات قريبا، من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

لبيب: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. وسننفذ قرار المحكمة بعودة مرتضى منصور
قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الفارس الأبيض يسعى لتحقيق الفوز في مباراتين المقبلتين بالدوري الممتاز.

 

رسميا.. علي ماهر يجدد تعاقده مع المصري
أعلن النادي المصري البورسعيدي، تجديد عقد علي ماهر المدير الفني الفريق، لمدة موسم، بعد نجاحه في قيادة الفريق، للتأهل إلى لقب الكونفدرالية الموسم المقبل 2021 - 2022.

 

مدرب الإنتاج الحربي يعلن غيابه عن مواجهة الزمالك
أعلن أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، غيابه عن قيادة الفريق أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الممتاز.

 

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