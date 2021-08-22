حسين لبيب: النجاح لايأتي من فراغ.. وسننفذ قرار المحكمة بعودة مرتضى منصور للزمالك

قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الفارس الأبيض يسعى لتحقيق الفوز في مباراتين المقبلتين بالدوري الممتاز.

وأضاف حسين لبيب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "رجولة لاعبي الزمالك، منحتنا نقاط مباراة سيراميكا كليوباترا، وهدفنا الفوز في آخر جولتين بالدوري وليس مباراة واحدة".

وتابع خلال قناة صدى البلد: "هدفنا إسعاد جماهير الزمالك بلقب الدوري في كرة القدم، بعد سعادته بالألعاب الجماعية الأخرى".

وأردف: "الزمالك كان على صفيح ساخن عند تولي المهمة، وهدفنا الأساسي خلق الاستقرار داخل النادي.. زرعنا روح المنافسة الشريفة داخل اللاعبين والوفاء بالعهود معهم أحد أهدافنا، وهدفنا التتويج بالدوري أولا ثم التفكير في طريقة الاحتفال باللقب".

واستطرد: "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وعلى الجميع أن يفكر في الكيان، ونسعى لأن يفخر كل زملكاوي بما نحققه وبالفترة التي تولينا فيها المسئولية.. النجاح لايأتي من فراغ، والعمل الجماعي بين أفرد المنظومة أهم مايميز المجموعة الحالية بالزمالك، وأتفقت مع الفرنسي باتريس كارتيرون، على الخطوط العريضة بشأن الصفقات الجديدة".

وأشار إلى أن البعض يردد نغمة توجيه الدوري للزمالك، هذا الموسم رغم أن هناك من لاعبي الزمالك من تعرض للإيقاف لـ12 مباراة، مشددا :" نحن لاننظر إلى أخطاء الآخرين ولكن علينا أن نتعلم من أخطائنا".

وواصل: "كارتيرون من أعلى المدربين من حيث الكفاءة ومدرب منظم، ولكنه ليس الوحيد صاحب قرار رحيل أو بقاء أى لاعب، وجميع المعارين سيعودون عقب نهاية الموسم ويتم حسم موقفهم قبل الموسم الجديد".

وعن واقعة جنش، قال: "محمود جنش انفعل عقب علمه بوجوده بديلا في لقاء سيراميكا، وتمت معاقبته بالاستبعاد من المباراة، والمخطئ سيحاسب ولن نسمح لأى لاعب بالخروج عن الالتزام".

كما تحدث عن أشرف بن شرقي، قائلا: "نركز حاليا في الدوري وبعده في الكأس ثم سنركز على ملف تجديد عقد اللاعب، هناك نقطتين خلاف سيتم حسمها في جلسة تفاوض رسمية، لم نجلس مع اللاعب بشكل رمسي وسيتم عقد جلسة معه عقب نهاية الدوري".

وعن عودة حمدي النقاز، قال لبيب: "لكل حدث حديث، ومستمرون في قضيتنا ضد فرجاني ساسي، ونتناقش مع أتشيموبنج لحل أزمته قبل جلسة الاستماع المحدد لها 10 سبتمبر، ولم نتلقى أى مخاطبات بشأن خصم نقاط من رصيد النادي".

إمكانية عودة مرتضى منصور

واختتم: "بحسب ما ينص القانون لابد من تسليم الزمالك يوم 25 نوفمبر القادم، وانتخابات الزمالك المقبلة ستقام وفقا للائحة استرشادية وهناك جلسة سيتم عقدها مع وزير الرياضية لمناقشة ملف الانتخابات وإذا ما أقرت المحكمة عودة مرتضى منصور، سنطبق القانون فعلا".