اليوم.. بدء الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات لعام 2021-2022

قال صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية ومدير مركز التنمية المحلية بسقارة، إنه سيتم بدء الخطة التدريبية للعام 2021-2022، لمركز سقارة، اليوم الأحد.

وأضاف شحاتة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الخطة التدريبية الجديدة تتضمن 122 دورة يستفيد منها حوالى 5801 متدرب من جميع المحافظات وتنفذ في 157 أسبوعا تدريبىا فى 11 شهراً.

وأشار إلى أن مركز سقارة لتدريب كوادر الإدارة المحلية يعتبر ذراع التدريب للتنمية المحلية، وينفذ خطة تدريب كافة كوادر الإدارة المحلية بداية من نواب المحافظين وحتى جميع العاملين بالمحليات على جميع المستويات.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الخطة التدريبية الجديدة جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها خلال شهري مايو ويونيو في مركز سقارة مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء، كما أن الخطة التدريبية الجديدة محدثة عن خطة العامة الماضى بنسبة تخطت 60%، حيث اشتملت خطة هذا العام على 32 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة وإضافة موضوعات جديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الخطة تضمنت تدريب 140 من خريجي دورات إعداد المدربين TOT في 7 دورات تخصصية لمدة إسبوعين للاستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم وضع خطة اختبارات تحديد المستوى على مدار 10 دورات تدريبية بواقع 18 اختبارا سيتم تنفيذها على مدار 3 أسابيع بالمركز وتستهدف 1350 مرشحا من المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بتكليف القيادات المكلفة بإدارة ملف التدريب وبناء القدرات بالمحافظة بإعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظة حتى مستوى القرية وإتاحتها على البوابة الإلكترونية للمحافظة والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لاستهداف جميع الدرجات الوظيفية والإدارية بالمحافظات من رئيس مركز وحى ومدينة وصولاً إلى رئيس الوحدة المحلية القروية وجميع الإدارات والقطاعات المستهدفة.

وكشف اللواء محمود شعراوى عن الإعداد والتجهيز حالياً لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية الحالية بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب بسقارة، وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال.

وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا خلال تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للحفاظ على المتدربين والمدربين ، مضيفاً أنه سيتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بأن تشمل الترشيحات فى البرامج التدريبية العاملين فى دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالإدارة المحلية، لافتاً إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى تم إرسالها لجميع المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن محاور الخطة التدريبية الجديدة تضمنت عددا من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين واللغة الإنجليزية وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية والتحول الرقمى والحاسب الآلي وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعى وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان.

وذكر وزير التنمية المحلية أن الخطة التدريبية سوف تستهدف عددا من الإدارات المهمة بالمحافظات، وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشئون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحلات والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العامة.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي سيتم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أدائهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.