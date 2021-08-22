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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتحار مسن شنقا لمروره بنوبة اكتئاب في الشرقية

صدى البلد

أقدم مسن بقرية "رياض خليفة" في فاقوس بالشرقية، على الخلاص من حياته عن طريق الانتحار شنقا بسقف منزله لمروره بحالة اكتئاب، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة فاقوس بالعثور على "كرم. م" 57 سنة عامل جثةً هامدةً داخل مسكنه بالقرية.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين العثور على المتوفى مشنوقًا بحبل مُعلق بسقف منزله، وأفادت التحريات الأولية أن المتوفى تخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة ونوبة اكتئاب.

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

وعلي جانب قررت نيابة بلبيس العامة بمحافظة الشرقية إيداع طفلة حديثة الولادة بإحدى دور الرعاية؛ وذلك بعد ساعات من العثور عليها في الشارع بعدما تخلصت منها والدتها عقب ولادتها بساعات في مستشفى خاصة بدائرة مركز شرطة بلبيس وأمرت النيابة حبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إلقاء طفلتها في الشارع وتعريض حياتها للخطر .

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بعثور أهالي منطقة "سعدون" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، على طفلة حديثة الولادة، مُلقاة على سلم أحد المنازل بالشارع.

 

وتبين العثور على الطفلة بعد ساعات من ولادتها، وفي يدها اليمنى سوار طبي يحمل اسم والدتها والطبيبة التي أشرفت على عملية الولادة  وكشفت الأجهزة الأمنية ان "فاطمة أ " والده الرضيعة هي من ألقتها بعد ساعات من ولادتها في مستشفى خاص بدائرة مركز شرطة بلبيس.

 

تم ضبط الأم المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2214 إداري بلبيس لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيقات، وإيداع الطفلة الرضيعة بإحدى دور الرعاية.

الشرقية ضبط تحرير حادث النيابة العامة مستشفي

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