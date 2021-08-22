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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعلم الإلكتروني.. برنامج جديد للدبلومة المهنية بتربية سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن فتح برنامج جديد للدبلومة المهنية بكلية التربية بقسم تكنولوجيا التعليم تخصص "التعلم الالكتروني"، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وأوضح "عبد الخالق"، أن الجامعة تحرص علي إدراج برامج جديدة بالكليات، وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية لتواكب متطلبات وإحتياجات سوق العمل، من خلال التركيز على التخصصات التى تخدم الخطة التنموية المصرية.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد معلمين وباحثين مهنيين قادرين على التخطيط لإستراتيجيات التعليم الالكتروني فى مراحل التعليم المختلفة.

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وقال الدكتور خالد عبد اللطيف عميد الكلية، إن زيادة عدد البرامج الدراسية الجديدة تسهم فى تحقيق مزيد من التطور والتميز، وذلك فى ظل وجود هيئة تدريسية متميزة ومعامل بحثية متطورة بالكلية، مضيفاً أن البرنامج يقبل الطلاب الحاصلين على البكالوريوس والليسانس  وطلاب الدبلوم العامة فى التربية.

وأشار الدكتور يسري مصطفي رئيس مجلس القسم، إلى أن البرنامج الجديد يؤهل الطلاب للدبلوم الخاص تخصص المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.

وأضاف أن مدة الدراسة بالبرنامج عام كامل، مقسم على فصلين دراسيين، وعدد المقررات الدراسية 9 مقررات، بواقع 18 ساعة معتمدة، بالإضافة إلى تيرم صيفي لدراسة بعض المقررات أو إعادة دراسة مقررات أخرى فى حالة الرسوب .

سوهاج برنامج التكنولوجيا الالكتروني جامعه

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