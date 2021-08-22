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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فاروق حسني للثقافة والفنون تعلن موعد إطلاق النسخة الثالثة من جوائز المؤسسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت  مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، إطلاق الدورة الثالثة من جوائز المؤسسة للفنون (٢٠٢١-٢٠٢٢)  في الأول من سبتمبر القادم، والتي تشكل خمسة أفرع  هي (التصوير " الرسم " - النحت - النقد الفني التشكيلي - العمارة - التصوير الفوتوغرافي ) علي أن يتم التقدم إلى الجوائز عن  طريق الموقع الرسمي للمؤسسة الرابط التالي :
‏http://faroukhosnyfoundation.org/

 

وتبلغ قيمة جائزة التصوير " الرسم " ١٠٠ مائة الف جنية مقسمة كالتالي :
الجائزة الأولى ٥٠  ألف جنيه
الجائزة الثانية ٣٠  ألف جنيه
الجائزة الثالثة ٢٠  ألف جنيه
 

وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير " الرسم" : 

الدكتورة / عليه عبد الهادى - عميد كلية العمارة والفنون– جامعة البترا – عمان- الأردن  سابقاً – ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث- جامعة حلوان سابقاً، الدكتور / حسين الشابورى، فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفى، الفنان / محمد عبله  فنان تشكيلى،  الفنان / سمير فؤاد، فنان تشكيلي، الفنان الدكتور / أحمد رجب صقر، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا سابقًا.

وجائزة النحت تبلغ قيمتها ١٠٠  ألف جنيه  مقسمة كالتالي :
الجائزة الاولى ٥٠  ألف جنيه
الجائزة الثانية ٣٠  ألف جنيه
الجائزة الثالثة ٢٠  ألف جنيه


وتضم لجنة تحكيم مسابقة النحت:
- الدكتور / محمد العلاوى – وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .
- الفنان / ناجى فريد – فنان تشكيلي ونحات .
- الدكتور / عصام درويش  -  أستاذ دكتور بقسم النحت - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان .
- الدكتورة / مروه يوسف – رئيس قسم النحت كلية فنون جميلة الزمالك – سابقاً.
- الفنان / إيهاب اللبان  -  فنان تشكيلي ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة .

جائزة العمارة بعنوان مركز الحياة " تعليم- ثقافة- معرفة ، وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية  مقسمة كالتالي :
الجائزة الاولي ٥٠ خمسون الف جنية،
الجائزة الثانية ٣٠ ثلاثون الف جنية،
الجائزة الثالثة ٢٠ عشرون الف جنية .


وتضم لجنة تحكيم مسابقة العمارة:
-المهندس الاستشاري/ محمد ابو سعدة - معماري ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- الدكتورة / سهير زكي حواس - أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
- المهندس المعماري /حمدى السطوحى – استشاري تصميم مباني عامة - خبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS.
- المهندس المعماري / حاتم السعيد  –  مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة.

 

وجائزة النقد الفني التشكيلي وتبلغ قيمتها ٦٠ ستون الف جنية  مقسمة كالتالي:
الجائزة الاولي ٣٠ ثلاثون الف جنية.
الجائزة الثانية ٢٠ عشرون الف جنية.
الجائزة الثالثة ١٠ عشرة الاف  جنية .


وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني التشكيلي:
-  الدكتورة / أمل نصر – أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية .
-  الدكتور / هانى أبو الحسن - أستاذ دكتور - كلية الاداب جامعة الإسكندرية .
- الدكتور / مصطفى عيسي أحمد – فنان و ناقد تشكيلي .
- الدكتور / طارق عبد العزيز  - ناقد تشكيلي وكاتب - بدار أخبار اليوم .
- الناقدة الأستاذة / فاطمة على – كاتبة وناقدة تشكيلية - دار أخبار اليوم وجريدة القاهرة .

 

أما جائزة التصوير الفوتوغرافي فتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية مقسمة كالتالي:-
الجائزة الاولي ٥٠ خمسون الف جنية.
الجائزة الثانية ٣٠ ثلاثون الف جنية.
الجائزة الثالثة ٢٠ عشرون الف جنية .


وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي:
- الدكتور أشرف رضا  -أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة .
-الفنان أنسي أبو سيف - مهندس ديكور سينمائي .
- الفنان المصور أيمن لطفي .
-الفنان المصور عماد عبد الهادي .
- الفنان المصور أيمن نصار .

وتتمني مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وأعضاء مجلس الأمناء لجميع الفنانين والمعماريين المبدعين دوام النجاح والتميز .

مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون إطلاق الدورة الثالثة جوائز المؤسسة للفنون لتصوير الفوتوغرافي النقد الفني التشكيلي

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