فاروق حسني للثقافة والفنون تعلن موعد إطلاق النسخة الثالثة من جوائز المؤسسة

قررت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، إطلاق الدورة الثالثة من جوائز المؤسسة للفنون (٢٠٢١-٢٠٢٢) في الأول من سبتمبر القادم، والتي تشكل خمسة أفرع هي (التصوير " الرسم " - النحت - النقد الفني التشكيلي - العمارة - التصوير الفوتوغرافي ) علي أن يتم التقدم إلى الجوائز عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة الرابط التالي :

‏http://faroukhosnyfoundation.org/

وتبلغ قيمة جائزة التصوير " الرسم " ١٠٠ مائة الف جنية مقسمة كالتالي :

الجائزة الأولى ٥٠ ألف جنيه

الجائزة الثانية ٣٠ ألف جنيه

الجائزة الثالثة ٢٠ ألف جنيه



وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير " الرسم" :

الدكتورة / عليه عبد الهادى - عميد كلية العمارة والفنون– جامعة البترا – عمان- الأردن سابقاً – ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث- جامعة حلوان سابقاً، الدكتور / حسين الشابورى، فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفى، الفنان / محمد عبله فنان تشكيلى، الفنان / سمير فؤاد، فنان تشكيلي، الفنان الدكتور / أحمد رجب صقر، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا سابقًا.

وجائزة النحت تبلغ قيمتها ١٠٠ ألف جنيه مقسمة كالتالي :

الجائزة الاولى ٥٠ ألف جنيه

الجائزة الثانية ٣٠ ألف جنيه

الجائزة الثالثة ٢٠ ألف جنيه



وتضم لجنة تحكيم مسابقة النحت:

- الدكتور / محمد العلاوى – وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .

- الفنان / ناجى فريد – فنان تشكيلي ونحات .

- الدكتور / عصام درويش - أستاذ دكتور بقسم النحت - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان .

- الدكتورة / مروه يوسف – رئيس قسم النحت كلية فنون جميلة الزمالك – سابقاً.

- الفنان / إيهاب اللبان - فنان تشكيلي ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة .

جائزة العمارة بعنوان مركز الحياة " تعليم- ثقافة- معرفة ، وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية مقسمة كالتالي :

الجائزة الاولي ٥٠ خمسون الف جنية،

الجائزة الثانية ٣٠ ثلاثون الف جنية،

الجائزة الثالثة ٢٠ عشرون الف جنية .



وتضم لجنة تحكيم مسابقة العمارة:

-المهندس الاستشاري/ محمد ابو سعدة - معماري ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

- الدكتورة / سهير زكي حواس - أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

- المهندس المعماري /حمدى السطوحى – استشاري تصميم مباني عامة - خبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS.

- المهندس المعماري / حاتم السعيد – مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة.

وجائزة النقد الفني التشكيلي وتبلغ قيمتها ٦٠ ستون الف جنية مقسمة كالتالي:

الجائزة الاولي ٣٠ ثلاثون الف جنية.

الجائزة الثانية ٢٠ عشرون الف جنية.

الجائزة الثالثة ١٠ عشرة الاف جنية .



وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني التشكيلي:

- الدكتورة / أمل نصر – أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية .

- الدكتور / هانى أبو الحسن - أستاذ دكتور - كلية الاداب جامعة الإسكندرية .

- الدكتور / مصطفى عيسي أحمد – فنان و ناقد تشكيلي .

- الدكتور / طارق عبد العزيز - ناقد تشكيلي وكاتب - بدار أخبار اليوم .

- الناقدة الأستاذة / فاطمة على – كاتبة وناقدة تشكيلية - دار أخبار اليوم وجريدة القاهرة .

أما جائزة التصوير الفوتوغرافي فتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية مقسمة كالتالي:-

الجائزة الاولي ٥٠ خمسون الف جنية.

الجائزة الثانية ٣٠ ثلاثون الف جنية.

الجائزة الثالثة ٢٠ عشرون الف جنية .



وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي:

- الدكتور أشرف رضا -أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة .

-الفنان أنسي أبو سيف - مهندس ديكور سينمائي .

- الفنان المصور أيمن لطفي .

-الفنان المصور عماد عبد الهادي .

- الفنان المصور أيمن نصار .

وتتمني مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وأعضاء مجلس الأمناء لجميع الفنانين والمعماريين المبدعين دوام النجاح والتميز .