فاروق حسني للثقافة والفنون تعلن موعد إطلاق النسخة الثالثة من جوائز المؤسسة

قررت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، إطلاق الدورة الثالثة من جوائز المؤسسة للفنون (٢٠٢١-٢٠٢٢) في الأول من سبتمبر القادم، والتي تشكل خمسة أفرع هي (التصوير " الرسم " - النحت - النقد الفني التشكيلي - العمارة - التصوير الفوتوغرافي ) علي أن يتم التقدم إلى الجوائز عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة الرابط التالي :
http://faroukhosnyfoundation.org/
وتبلغ قيمة جائزة التصوير " الرسم " ١٠٠ مائة الف جنية مقسمة كالتالي :
الجائزة الأولى ٥٠ ألف جنيه
الجائزة الثانية ٣٠ ألف جنيه
الجائزة الثالثة ٢٠ ألف جنيه
وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير " الرسم" :
الدكتورة / عليه عبد الهادى - عميد كلية العمارة والفنون– جامعة البترا – عمان- الأردن سابقاً – ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث- جامعة حلوان سابقاً، الدكتور / حسين الشابورى، فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفى، الفنان / محمد عبله فنان تشكيلى، الفنان / سمير فؤاد، فنان تشكيلي، الفنان الدكتور / أحمد رجب صقر، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا سابقًا.
وجائزة النحت تبلغ قيمتها ١٠٠ ألف جنيه مقسمة كالتالي :
الجائزة الاولى ٥٠ ألف جنيه
الجائزة الثانية ٣٠ ألف جنيه
الجائزة الثالثة ٢٠ ألف جنيه
وتضم لجنة تحكيم مسابقة النحت:
- الدكتور / محمد العلاوى – وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .
- الفنان / ناجى فريد – فنان تشكيلي ونحات .
- الدكتور / عصام درويش - أستاذ دكتور بقسم النحت - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان .
- الدكتورة / مروه يوسف – رئيس قسم النحت كلية فنون جميلة الزمالك – سابقاً.
- الفنان / إيهاب اللبان - فنان تشكيلي ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة .
جائزة العمارة بعنوان مركز الحياة " تعليم- ثقافة- معرفة ، وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية مقسمة كالتالي :
الجائزة الاولي ٥٠ خمسون الف جنية،
الجائزة الثانية ٣٠ ثلاثون الف جنية،
الجائزة الثالثة ٢٠ عشرون الف جنية .
وتضم لجنة تحكيم مسابقة العمارة:
-المهندس الاستشاري/ محمد ابو سعدة - معماري ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- الدكتورة / سهير زكي حواس - أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
- المهندس المعماري /حمدى السطوحى – استشاري تصميم مباني عامة - خبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS.
- المهندس المعماري / حاتم السعيد – مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة.
وجائزة النقد الفني التشكيلي وتبلغ قيمتها ٦٠ ستون الف جنية مقسمة كالتالي:
الجائزة الاولي ٣٠ ثلاثون الف جنية.
الجائزة الثانية ٢٠ عشرون الف جنية.
الجائزة الثالثة ١٠ عشرة الاف جنية .
وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني التشكيلي:
- الدكتورة / أمل نصر – أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية .
- الدكتور / هانى أبو الحسن - أستاذ دكتور - كلية الاداب جامعة الإسكندرية .
- الدكتور / مصطفى عيسي أحمد – فنان و ناقد تشكيلي .
- الدكتور / طارق عبد العزيز - ناقد تشكيلي وكاتب - بدار أخبار اليوم .
- الناقدة الأستاذة / فاطمة على – كاتبة وناقدة تشكيلية - دار أخبار اليوم وجريدة القاهرة .
أما جائزة التصوير الفوتوغرافي فتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية مقسمة كالتالي:-
الجائزة الاولي ٥٠ خمسون الف جنية.
الجائزة الثانية ٣٠ ثلاثون الف جنية.
الجائزة الثالثة ٢٠ عشرون الف جنية .
وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي:
- الدكتور أشرف رضا -أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة .
-الفنان أنسي أبو سيف - مهندس ديكور سينمائي .
- الفنان المصور أيمن لطفي .
-الفنان المصور عماد عبد الهادي .
- الفنان المصور أيمن نصار .
وتتمني مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وأعضاء مجلس الأمناء لجميع الفنانين والمعماريين المبدعين دوام النجاح والتميز .