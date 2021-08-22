"الداخلية" توجه مأمورية لمساعدة سيدة من ذوى الإعاقة فى الحصول على تذكرة سفر

واصلت اجهزة وزارة الداخلية، جهودها الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

وتلقت أجهزة وزارة الداخلية إلتماس من إحدى المواطنات من ذوى الإحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية" بشأن طلب مساعدتها فى حجز تذكرة سفر على أحد القطارات المتجهة من قنا إلى الجيزة صحبة شقيقها لتعذر الحصول عليها.

وعلى الفور تم إيفاد مأمورية تابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى محل إقامة المواطنة وتلبية ملتمسها.

وقدمت المواطنة، الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة السريعة لملتمسها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.