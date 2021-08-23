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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز للاستشفاء ومصادر للسياحة.. مالا تعرفه عن الآبار والعيون في الوادي الجديد

احد الابار العلاجيه
احد الابار العلاجيه

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من العيون والآبار العلاجية الساخنة والتي تخرج من باطن الأرض تحت درجات حرارة عالية تتجاوز  45 درجة وتحتوى على العديد من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والكبريت والفسفور, والمنجنيز وعناصر أخري لا تقل أهمية عن سابقيها.

يقول المهندس محمد سيف اخصائي في معمل البحوث بإدارة المياه الجوفية: إن العيون والآبار الاستشفائية بالوادي الجديد تمتاز بتركيبها الكيميائى الفريد، والذى يفوق فى نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية فى العالم ,فضلًا عن تواجد نسبة الطمي بالآبار والعيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفى العديد من امراض العظام وامراض الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى والامراض الجلدية والصدفية وغيرها من الأمراض التي عجز الطب عن علاجها.

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وأضاف سيف , أن مراكز المحافظة الخمسة بها عشرات العيون والآبار الكبريتية والتى تتمتع بشهرة عالمية في مجال السياحة العلاجية ومن أهم تلك العيون بئر 3 موط بالداخلة وآبار ناصر بالخارجة وعيون وآبار الفرافرة الكبريتية، ومعظم هذه الآبار أصبحت الآن منتجعات سياحية ومراكز استشفائية حيث يوجد بها مراكز للاستشفاء ورمال وكثبان قادرة على علاج وشفاء العديد من الامراض المستعصية والتي عجز عن علاجها الأطباء.

وأكد  محمود ابو شادي  منسق رحلات سفاري أن الإقبال علي السياحة العلاجية بالوادي الجديد  بدأ يتزايد بشكل ملحوظ وخاصةً بعد انحسار ازمة كورونا  فضلا عن شفاء العديد من الحالات المرضية التي جاءت  في الفترات الماضية من مختلف المحافظات لأجل الاستشفاء بالآبار والعيون الكبريتية بالمحافظة.

واشار  إلي أن أحد الآبار العلاجية بمركز الداخلة أستقبل في  فترة من الفترات قبل ازمة كورونا  العديد من الوفود من مختلف الجنسيات بغرض السياحة العلاجية.

وأضاف أن الآبار والعيون العلاجية بالمحافظة أصبحت لها شهرة عالمية على خريطة السياحة العلاجية وأصبحت مقصدًا لراغبي الاستشفاء من جميع أنحاء العالم حيث يقصدها السائحون من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالمناخ الصحي والعلاج الطبي الطبيعي تحت رعاية متخصصين في هذا المجال من أبناء المحافظة حيث تم شفاء العديد من الحالات المرضية بمياه هذه الآبار.

من جانبه قال  خالد شتيوي مديرهيئة تنشيط السياحة الإقليمية بالوادي الجديد ,إن المحافظة أدركت الأهمية الطبية والعلاجية لهذه الآبار حيث قامت بعمل منتجعات سياحية حول عدد من هذه الآبار وتسعي حاليًا لعمل منتجعات حول جميع الآبار والعيون الكبريتية بمراكز المحافظة الخمس والتي تعمل علي تنشيط السياحة بالوادي الجديد.

ولفت إلي أن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم  وجه  بضرورة الاهتمام بعدد من العيون والابار في الفترة الاخيره  لتكون منتجعات سياحية وعلاجية ومنها بئر جناح بالخارجه.

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