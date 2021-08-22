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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البلونة الذكية.. استشاري جراحة يكشف بديل عمليات السمنة للأطفال ..شاهد

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن البلونة الذكية أو "الكبسولة الذكية" تمنح الطفل الإحساس بالشبع، موضحا أنها عبارة عن بالون ويكبر حجمها داخل المعدة، وأصبحت بديلا عن العمليات الجراحية.


وأضاف “السبكي”، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نسبة الفشل في الدايت والرياضة للأطفال كبيرة جدا، مؤكدا أن "الكبسولة الذكية" بديل آمن عن الجراحات الذكية، وتأخذ على هيئة كبسولة.


ولفت استشاري الجراحة، إلى أن هناك حلولا مختلفة تسبق العمليات الجراحية، مثل "الكبسولة الذكية" بدلا من محاولات "الرجيم".

استشاري الدايت أحمد السبكي البلونة الذكية العمليات الجراحية

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