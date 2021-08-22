البلونة الذكية.. استشاري جراحة يكشف بديل عمليات السمنة للأطفال ..شاهد

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن البلونة الذكية أو "الكبسولة الذكية" تمنح الطفل الإحساس بالشبع، موضحا أنها عبارة عن بالون ويكبر حجمها داخل المعدة، وأصبحت بديلا عن العمليات الجراحية.



وأضاف “السبكي”، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نسبة الفشل في الدايت والرياضة للأطفال كبيرة جدا، مؤكدا أن "الكبسولة الذكية" بديل آمن عن الجراحات الذكية، وتأخذ على هيئة كبسولة.



ولفت استشاري الجراحة، إلى أن هناك حلولا مختلفة تسبق العمليات الجراحية، مثل "الكبسولة الذكية" بدلا من محاولات "الرجيم".