لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على نتيجة الالتماس بهذه الطريقة

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة الالتماسات التى قدمها طلاب جميع الفرق بعد ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠ .

كما أعلنت الكلية نتيجة الالتماسات على الموقع الرسمى الخاص بالكلية ، ولتسهيل الحصول على النتيجة الدخول الى هذا الرابط

http://results.cu.edu.eg/arts/login.aspx?fbclid=IwAR1QTkaMaR6vDkua7-palM5hXkmHY6bXIyVCdddZsLjpOG9pSs-TDl_1RGI

على الجانب الآخر ، أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير ، وذلك بدءا من يوم الاحد ٨ من أغسطس حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من اغسطس .

ونوهت كلية الآداب بأن الدورة ستبدأ فعليا بدءا من يوم الأربعاء الموافق ١ من سبتمبر القادم وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من سبتمبر من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساءا بقاعات المؤتمرات بالكلية .

وفى نفس السياق ، أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الاداب بعنوان “ مهارات الإلقاء .

تبدء الورشة يوم الاثنين الموافق 9 من أغسطس القادم ، على أن تستمر خلال فترة الأجازة الصيفية علما بأن الورشة ستعقد على مدار يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواجدة ظهرا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية .

كما أعلنت وحدة التدريب بأن عدد الطلاب المشاركين سيكون 30 متدرب والأولوية لأسبقية الحجز ، مؤكدة على أن الدورة مجانية تماما باستثناء دفع مبلغ خمسين جنيها نظير رسوم استخراج الشهادة ، بشرط حضور المتدرب 85% من إجمالي عدد الساعات .

كما سيتم حرمان المتدرب من الشهادة فى حالة تجاوز غيابة 15% من إجمالي عدد ساعات الورشة .

تسدد رسوم استخراج الشهادة بوحدة الحسابات بالكلية يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ماعدا يومى الجمعة والسبت و على كل متدرب تسجيل رقم الموبايل الخاص به بالإضافة إلى صورة الكارنيه .