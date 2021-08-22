80 يوما في غيبوبة..حداد 3 أيام في النادي الأوليمبي علي السباح سيف إسلام

نعي مجلس إدارة النادي الأوليمبي السكندري برئاسة المهندس طارق السيد والمدير التنفيذى وجميع العاملين ؛ سباح النادي الطفل سيف اسلام ، الذى وافته المنية اليوم.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأوليمبي الحداد ٣ أيام علي روح السباح الراحل سيف اسلام بايقاف تدريبات الفرق الرياضية بالنادي اعتبارا من غداً.

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وتوفى الطفل سيف إسلام، الذي غرق بحمام سباحة النادي الاوليمبي، بعد مروره بغيبوبه لمدة ٨٠ يوما.

وغرق سيف في بداية يونيو الماضي أثناء تلقيه تدريبات السباحة بالنادي ليظل في غيبوبة كاملة بين الحياة والموت لمدة قاربت على ٣ أشهر في أحد المستشفيات الخاصة في الاسكندرية.

وقررت نيابة باب شرق في الإسكندرية فتح تحقيقا عاجلًا في واقعة غرق الطفل سيف إسلام داخل حمام السباحة بنادي الأولمبي السكندري. كما قررت النيابة غلق حمام السباحة وتفريغ كاميرات المراقبة وطلب استدعاء مدرب حمام السباحة والاستماع لأقوال شهود عيان الواقعة.

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمتابعة واقعة غرق الطفل "سيف إسلام" بحمام السباحة بالنادي الأوليمبي.

وشدد وزير الشباب والرياضة على متابعة كافة الخطوات والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بشأن الواقعة، إضافة إلى متابعة الحالة الصحية للطفل الذي يتواجد حالياً بالعناية المركزة.