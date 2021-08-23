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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

وصفته بالمزور.. الصين تستبق تقرير أمريكا بشأن كورونا بطلب تفتيش موقع عسكري

علماء صينيون
علماء صينيون

صعدت الحكومة الصينية من مقاومتها ضد جهود العلماء الغربيين للتحقيق في أصول فيروس كورونا، متهمة الولايات المتحدة بنشر أخبار كاذبة حول المختبرات في ووهان.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه قبل قيام خبراء المخابرات الأمريكية بوضع اللمسات الأخيرة على تقرير طالب به الرئيس جو بايدن بشأن سبب وباء كورونا، والمتوقع ظهوره الثلاثاء المقبل، طالب مسؤولون في بكين بأن تفتح واشنطن مختبرًا عسكريًا أمريكيًا في ماريلاند للتدقيق العام.

 

 وافادت الصحيفة، بأن المحللين الأمريكيين حصلوا على بيانات وأبحاث من قبل مختبرات ووهان من أجل مقارنة وفحص التسلسلات الجينية في قواعد البيانات المشتركة عبر الإنترنت.

 

و قال أحد المصادر في واشنطن: "يتم إجراء الكثير من التحليل على سحابات البيانات التي غالبًا ما يكون مقرها في الولايات المتحدة". 

 

واشارت الصحيفة إلى انه قبل شهرين ، كشف عالم أمريكي بارز أنه استعاد الملفات المحذوفة من Google Cloud لإعادة بناء التسلسلات الجينية الجزئية للحالات المبكرة في ووهان التي تختلف عن المتغيرات التي انتشرت لتسبب الوباء.
 

أوكدت البيانات التي حصل عليها جيسي بلوم ، عالم الأحياء التطوري في سياتل، أن فيروس كورونا كان ينتشر قبل ظهور الفاشية في سوق ووهان لبيع الحيوانات البرية - وأن المختبرات الصينية حاولت حذف البيانات المهمة.

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