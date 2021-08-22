توقعات بزيادة إصابات فيروس كورونا | المصايف المتهم الرئيسي

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه «من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابات بفيروس كورونا منتصف شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لـ تطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل الموجة الجديدة الشهر المقبل».

وأكدت أنه «تمت زيادة مراكز تطعيمات المسافرين للخارج بلقاح كورونا إلى 145 مركزا فى 27 محافظة بالجمهورية، لافتة في مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم تخصيص مركز تطعيمات أرض المعارض وأكاديمية الفنون بالجيزة ومدينة البحوث في الإسكندرية لتطعيمات المسافرين بطاقة 60 ألف مواطن في اليوم».

العيد وزحمة المصيف

وحول ارتفاع أعداد إصابات كورونا، قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الأمر وارد خاصة بعد عيد الأضحى والسفر إلى المصايف، حيث ازدحام الشواطىء بالمصطافين والاختلاط والتخلي عن الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة كورونا.

وأضافت «أنور» في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن تخلي المواطنون تماما عن الكمامات المانع الأول لنقل العدوى سيكون له دورا في زيادة الإصابات بـ كورونا، معقبة: «لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة والعودة مرة أخرى للالتزام بالإجراءات الاحترازية»

واختتمت: «الوضع في مصر أفضل بكثير من غيرها من الدول ولكن علينا أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات ومراقبة القادمين إلى مصر خاصة لو من مناطق بها انتشار للفيروس».

آلية جديدة لتطعيم المسافرين

وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه «تم وضع آلية تنسيقية بين وزارة الصحة والقوى العاملة والهجرة لتطعيم من سبق تطعيمهم بلقاح كورونا الذي لم تعتمده بعض الدول مثل سينوفارم وسينوفاك وسيتم توفير لقاح جونسون واسترازينيكا لهم للتطعيم».

وقالت وزيرة الصحة والسكان: «نؤمن التطعيمات للمسافرين للدراسة والعلاج والعمل بينما من يرغب في السفر للسياحة وتم تطعيمه لن يتم تطعيمه مرة أخرى»، متابعة: «تم تخصيص مركز تطعيمات في مقر وزارة التعليم العالي بحي السفارات بمدينة نصر للطلاب المبتعثين للدراسة».

واستكملت: «مصر ستستقبل جرعات لقاح جونسون واسترازينيكا بداية يوم 29 أغسطس الجاري» معقبة: «يمكن وفقا لرأي منظمة الصحة العالمية تقليل الفترة بين الجرعة الأولى والثانية للقاح استرازينيكا لـ 4 أسابيع بدلا من 12 أسبوعا».

وأضافت: «خلال شهري أغسطس وسبتمبر سنكون انتهينا من 3.2 مليون مواطن من تطعيم العاملين في الجامعات والطلاب وكذلك 2 مليون من العاملين في التربية والتعليم».

تخصيص أيقونة للعاملين في التعليم

وتابعت: «قبل حلول شهر أكتوبر سنكون انتهينا من تطعيمهم ولا بد أن يحصلوا على اللقاح» مشيرة: «تم تخصيص أيقونة خاصة للعاملين في التربية والتعليم على موقع حجز اللقاح لتسجيلهم وتصلهم رسالة للحصول على اللقاح خلال 72 ساعة».

وأوضحت: «700 ألف مواطن يعملون في القطاع الصحي تم تطعيم 95% منهم حتى الآن بـ لقاح كورونا»، مضيفة أنه «لا يوجد جرعة ثالثة ولا رابعة لـ الذين تم تطعيمهم ونكتفي بجرعتين فقط ولا يوجد جرعات تنشيطية».

وحول الزيادة في إصابات كورونا، قالت وزيرة الصحة والسكان، إنه «من المتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة في إصابات كورونا في النصف الثاني من شهر سبتمبر» موضحة: «سيتم تطعيم جميع العاملين في القطاع الحكومي من أول أكتوبر على أن يكون جميع العاملين بالوزارات والدواوين والهيئات والمؤسسات قد حصلوا على التطعيم».

وكشفت «زايد» عن توفير اللقاح المصري الخاص بـ فيروس كورونا فاكسيرا سينوفاك بداية من اليوم أو الغد على أقصى التقديرات، وسيتم إنتاج من 15 إلى 18 مليون جرعة شهريا من لقاح فاكسيرا سينوفاك، مضيفة: «بداية من الشهر القادم سيتم توفير 5.2 مليون جرعة من لقاح كورونا لفايزر وموديرنا».

وأضافت أنه «سيتم تطبيق منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم بداية من شهر أكتوبر المقبل».