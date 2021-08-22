عوض تاج الدين: تطعيم إلزامي لطلاب الجامعات والمدارس ضد كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، أنه سيكون هناك تطعيم إلزامي ضد كورونا لطلاب الجامعات والمدارس.



وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن عدد من حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن 6 ملايين مواطن.



وقال إن وجود مصادر متعددة للحصول على اللقاح؛ ساهم في توفير كميات كبيرة من اللقاح.



وأضاف أنه تم التعاقد على 25 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" من المقرر أن تتسلمهم مصر خلال الأربعة أشهر القادمة.



وأشار إلى أنه يتم استهداف تطعيم 40 مليون مواطن، وهم يشكلون عددا كبيرا من المجتمع المصري، موضحا أن مصر في انتظار تصنيع 25 مليون جرعة من اللقاح المحلي.

ونوه بأن أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.