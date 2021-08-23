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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد من جو بايدن إلى الشعب الأمريكي

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، من اتجاه الإعصار هنري إلى الشمال الشرقي من الاراضي الأمريكية.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "سيستمر هنري في التحرك عبر معظم الشمال الشرقي ، لذلك من المهم مراقبته عن كثب والاستعداد".

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أمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء.. هكذا يواجه الأمريكيون إعصار هنري

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أنقذوا أنفسكم من القادم.. إعصار جريس يضرب المكسيك.. وفيضانات محتملة

وأضاف: "تأكد من أن لديك إمدادات لأسرتك بأكملها، واتبع إرشادات السلطات المحلية".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الإعصار هنري يستمر في طريقه ليصطدم بالساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة، في تكرارٍ لموجات الأعاصير التي تضرب أمريكا خلال الآونة الأخيرة، مختلفة في درجة شدتها.


وفي محاولة للحد من الكارثة، قام حاكم نيويورك بفرض حالة الطوارئ مع اقتراب الإعصار هنري.

وذكرت الصحافة الأمريكية، تفاصيل ما سيواجهه الأمريكيون من الإعصار، موضحة أن ملايين السكان في جزيرة "لونج آيلاند" بنيويورك وفي جنوب إقليم "نيو إنجلاند" يستعدون لمواجهة فيضانات  وتساقط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي لفترات قد تطول.

ولفتت التقارير الإخبارية إلى أن أول العواصف الرعدية جلبت ما قد يصل عمقه إلى نصف قدم (15 سنتيمترا) من الأمطار.

 

ووصلت أول هذه العواصف في ساعة متأخرة السبت، وبدأت الفيضانات في بعض المناطق خلال الليل، ومن بينها ولاية نيو جيرسي.
 

ولاية نيو جيرسي الساحل الشمالي إعصار هنري جو بايدن الرئيس الأمريكي

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