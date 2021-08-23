محمود كامل: المنصات ساهمت فى عودة مسلسلات الرعب

أكد المخرج محمود كامل أن وجود المنصات الإلكترونية ساهم فى تواجد أعمال الرعب والخيال العلمى خلال الفترة الماضية .

وتابع المخرج محمود كامل فى تصريحات لـ صدى البلد ، إذ أن القائمين على المنصات الإلكترونية يسعون لاستقطاب شرائح مختلفة من الجمهور المعتاد، لذا فمن الطبيعى أن تقدم موضوعات جديدة وأنواعا مختفلة من الدراما،فتطور وسائل عرض الأعمال طور من ذوق المشاهد.

وتابع محمود كامل : هناك مشروع بينى وبين الكاتب أحمد الملاواني وهناك رواية أخرى للكاتب حسن الجندى أريد تحويلها لعمل درامى ، فما نسعى إليه هو تقديم عمل مصرى ولكن بمواصفات عالمية ، وسيكون هذا الامر فى صالح الدراما لأن كل مخرج يقدم عمل رعب جيدا يسعى من بعده لتقديم الأفضل .

ويستكمل محمود كامل قائلاً : غن ظهور المنصات ساعد على تواجد أعمال الرعب بشكل خاص والدراما غير تقليدية التى تعتمد على أسماء النجوم فقط بشكل عام ، مؤكداً أن دراما الرعب فى مصر تتطور وإن كانت ببطء .

ويعد مسلسل شقة 6 الذى يعرض حالياً آخر أعمال المخرج محمود كامل والعمل من بطولة الفنانة روبي وسيد رجب وشريف سلامة و صلاح عبد الله و محمود البزاوى و هاني عادل و أحمد بدير و رحاب الجمل و أحمد حاتم و ملك قورة .

مسلسل " شقة 6 .. العين الثالثة" السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) من إنتاج شركة بي – برودكشن منتج فنى مصطفى يوري – إخراج محمود كامل.

قصة مسلسل شقة 6



تدور أحداث مسلسل شقة 6 للمخرج محمود كامل ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران أحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبي من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.