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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 23-8-2021

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23-8-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار الدواجن اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 23-8-2021  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 21 و 22 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 40-42 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 27- 30 جنيهًا للكيلو

البانيه :من  58-60  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 18 جنيهًا للكيلو

 

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أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 23-8-2021  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من  4 -4:30 جنيه
 كتكوت ساسو :  3.5-3.75  جنيه
 

أسعار البيض اليوم الإثنين 23-8-2021  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40-42 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 44-46 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 49 -51 جنيها للمستهلك.

 

اسعار البط اليوم الإثنين 23-8-2021  في السوق المحلية: 

أسعار البط اليوم تراوحت بين 35- 45  جنيهًا للكيلو.

أسعار  البط البلدي بـ 50 جنيها للكيلو.

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