من مسببات الطلاق..أمين دار الفتوى يحذر من تدخل الأهل بين الأزواج

قال عمرو الورداني، أمين دار الفتوى، إن تدخل الأهل في مشاكل الازواج من أهم أسباب الطلاق، متابعا:" التدخل مبيعملش مشاكل بس لا دا بيسبب الطلاق".



وأضاف "عمرو الورداني" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على ناة "سي بي سي"، أن تدخل الأهل في المشاكل الزوجية من أسباب الطلاق، فهو يحتل المرتبة الرابعة لمسببات الطلاق.



وأكمل: تدخل الأهل يمكن أن يتسبب في حدوث وتفجير المشاكل، كما أنه يمكن أن يعمل على تعقيد المشاكل مما يؤدي إلى حدوث الطلاق، مشددا على أن إفشاء أسرار الواج أمر خاطئ للغاية.



وشدد على ضرورة تأهيل الأهل على تعاملهم مع زواج ابنائهم.



وفي نفس السياق: قالت راندا فارس، مدير مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ، إن التواصل بدأ يختفى من البيوت من المصرية ولو موجود يكن سلبى بطريقة كبيرة لأن هناك طرف يأخذ الأخر على أنه ملكية وحق مكتسب ، لافتة أنه يوجد أنانية فى التعامل وكل طرف يحاول إثبات وجهة نظرة فقط دون الاستماع للطرف الآخر.

تابعت ، مدير مشروع مودة ، خلال لقائها في برنامج " من مصر" المذاع علي فضائية cbc، أنه غاب عن الأسرة التغافل والتسامح فلابد عدم الوقوف على كل تفصيلة في الحياة فهناك بعض الأمور التى لا تستدعي الوقوف عندها لأن هذا يفقد الأطراف التواصل ، معقبة أن الخلاف يوجد به تواصل إيجابي لأنه ممكن أن يوصل لنقطة صلح وتفاهم وحل المشاكل وإنهاء الرواسب بينهم.

أكدت مدير مشروع مودة، أن هناك كثير من البيوت أصبح الخلاف بها يهدم البيوت وتفاصيل صغيرة تستدعي دخول محكمة الأسرة، مضيفة أن عدم مراعاة الشخص الآخر والزن على أي أمر وعدم اختيار توقيت معين .

أضافت مدير مشروع مودة، أن هناك الكثير من الطرق لحل المشاكل الزوجية ومناقشتها والوصول إلي اتفاق بنقاط معينة يجب تحقيقها وتحديد الإيجابيات السلبيات لكل حل من الحلول، منوهة إلى أن التواصل هو أفضل حل وأنجحهم على الإطلاق.