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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا..خالد الغندور: الدوري المصري أقوى 200 مرة من دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية المهمة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين.. 

 

خالد الغندور : الدوري المصري أقوى 200 مرة من دوري أبطال أفريقيا

 

قارن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك بين دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري بعد قرب تتويج الزمالك بالدوري المصري الممتاز. 


 

وفاة والدة أحمد حسن نجم المنتخب المصري السابق
 

أعلن الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري السابق وفاة والدته وكتب أحمد حسن، عبر حسابه بفيس بوك قائلا: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.


 

تركي آل الشيخ ينعى والدة أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق
 

نعى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والدة أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق.

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