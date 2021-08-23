ربنا يخليك لينا .. أهالي عزبة أبو قرن يوجهون رسائل لـ السيسي

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، فقرة خاصة مع أهالي عزبة أبو قرن بعد أن تم نقلهم إلى مدينة وحياة أفضل.

وقالت سيدة خلال التقرير : " حاجة كنت بحلم بها و ربنا حققها ليا.. أنا فى بيت جميل و نظيف و باب مقفول عليا.. أنا كنت الأول فى مكان صعب و الثعابين كانت بتعيش معانا، وكل حاجة صعبة".

وأضافت خلال التقرير: " كنت بعيش فى ميه و حياة صعبة.. بس الآن بـ نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يزيده من نعيم الله، ويكفيه شر المرض".



ولفتت إلى أن : " كل حاجة جميلة فى عهد السيسي، وربنا يخليه لينا يا رب، السيسي عمل لينا حاجات متعملتش فى عهد أى رئيس سابق".



وفى نفس السياق قال شاب خلال التقرير: " الحمد لله بنعيش لآن فى بيت آدمي.. الأول كنا فى بيت صعب و الأمطار كانت تتساقط علينا و كنا نعيش فى حياة صعبة".



وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

ووفرت الدولة مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها والتي تناسب كافة فئات المجتمع، وخاصة المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

