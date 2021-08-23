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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على مزاد السيارات التابع للشركة الزراعية المصرية ايجاسيد

مزادات علنية
مزادات علنية

يتابع الآلاف من محبي عالم و مجال السيارات، فعاليات المزادات العلنية ، بسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها هذه السيارات من انخفاض في الأسعار، إضافة الى وجود سيارات مميزة وأيضا فارهة مثل بي ام دبليو و مرسيدس و جيب .

وتعتبر هناك فئات كثيرة للمزادات العلنية الخاصة بالسيارات داخل الأسواق المصرية ، من بينها مزادات خاصة ، و مزادات حوادث ومتهالكة ، بالإضافة الى المزادات حكومية التي تعلن عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

ومؤخرا أعلنت الشركة الزراعية المصرية لإنتاج التقاوي (ايجاسيد) ، عن  مزاد جديد يضم 5 سيارات ملاكي بجانب أصناف خردة تشمل أجزاء سيارات في مزاد يومي 24 و25 أغسطس. 

وأوضحت ايجاسيد عن بيع بالمزاد العلني لعدد من السيارات المستعملة ، كما يشمل المزاد بيع خردة أصناف متنوعة تشمل كاوتش وحديد وصاج وغير ذلك من الأصناف. وسيقام المزاد في  جلسة مزاد يوم 2021/8/25 الساعة الثانية عشر ظهرا للسيارات وفي جلسة مزاد يوم 2021/8/26 الساعة الثانية عشر ظهرا للخردة . 

وتبدأ المعاينة بالنسة للبند اولا و ثانيا من تاريخ الاعلان حتى يوم 24/8/2021 .

وتاتى أهم السيارات في مزاد الشركة الزراعية المصرية لانتاج التقاوي ، كالتالى اوبل فيكترا2000، و اوبل فيكترا ايزي 2008 ، و عدد 2 تويوتا ياريس2007 ، و شاهين 2003 .

وسيتم إجراء جلسة المزايدة وتوفير كراسة الشروط وسداد التأمين بناحية محطة غربلة الشركة بسدس – مركز ببا – بني سويف . وتأمين دخول المزاد لكل سيارة مبلغ 5000 جنيه وتأمين دخول المزاد للخردة 3000 جنيه كما يبلغ سعر كراسة الشروط 100 جنيه.

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