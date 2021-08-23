تعرف على مزاد السيارات التابع للشركة الزراعية المصرية ايجاسيد

يتابع الآلاف من محبي عالم و مجال السيارات، فعاليات المزادات العلنية ، بسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها هذه السيارات من انخفاض في الأسعار، إضافة الى وجود سيارات مميزة وأيضا فارهة مثل بي ام دبليو و مرسيدس و جيب .

وتعتبر هناك فئات كثيرة للمزادات العلنية الخاصة بالسيارات داخل الأسواق المصرية ، من بينها مزادات خاصة ، و مزادات حوادث ومتهالكة ، بالإضافة الى المزادات حكومية التي تعلن عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

ومؤخرا أعلنت الشركة الزراعية المصرية لإنتاج التقاوي (ايجاسيد) ، عن مزاد جديد يضم 5 سيارات ملاكي بجانب أصناف خردة تشمل أجزاء سيارات في مزاد يومي 24 و25 أغسطس.

وأوضحت ايجاسيد عن بيع بالمزاد العلني لعدد من السيارات المستعملة ، كما يشمل المزاد بيع خردة أصناف متنوعة تشمل كاوتش وحديد وصاج وغير ذلك من الأصناف. وسيقام المزاد في جلسة مزاد يوم 2021/8/25 الساعة الثانية عشر ظهرا للسيارات وفي جلسة مزاد يوم 2021/8/26 الساعة الثانية عشر ظهرا للخردة .

وتبدأ المعاينة بالنسة للبند اولا و ثانيا من تاريخ الاعلان حتى يوم 24/8/2021 .

وتاتى أهم السيارات في مزاد الشركة الزراعية المصرية لانتاج التقاوي ، كالتالى اوبل فيكترا2000، و اوبل فيكترا ايزي 2008 ، و عدد 2 تويوتا ياريس2007 ، و شاهين 2003 .

وسيتم إجراء جلسة المزايدة وتوفير كراسة الشروط وسداد التأمين بناحية محطة غربلة الشركة بسدس – مركز ببا – بني سويف . وتأمين دخول المزاد لكل سيارة مبلغ 5000 جنيه وتأمين دخول المزاد للخردة 3000 جنيه كما يبلغ سعر كراسة الشروط 100 جنيه.