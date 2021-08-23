جامعة كفر الشيخ تصدر بياناً بشأن حريق بأحد مدرجات كلية الثروة السمكية

أكد بيان المركز الإعلامي لجامعة كفر الشيخ الصادر اليوم، الإثنين، نجاح رجال الحماية المدنية في إخماد حريق محدود شب في وقت مبكر من صباح اليوم في مدرج بالطابق الثالث بكلية الثروة السمكية بالجامعة دون إصابات في الأرواح وتم السيطرة عليه وإخماده في دقائق معدودة.

وأضاف البيان، أن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ تفقد موقع الحريق المحدود يرافقه الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور إبراهيم الهواري، عميد الكلية وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وجّه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة الشكر إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف درويش مدير أمن كفر الشيخ ورجال الحماية المدنية بكفر الشيخ لسرعة الاستجابة والانتقال وإخماد الحريق الذي شبّ في المدرج.

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ باتخاذ الإجراءات اللازمة وكافة المعاينات وتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وملابسات اشتعال الحريق.