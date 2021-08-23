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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكلات تدر الحليب للأم المرضع.. تعرفي عليها

صدى البلد

تسعي الكثير من الامهات الي الاستعانة بالأكلات المدرة للحليب أثناء الرضاعة ، ولذلك نقدم لكِ اليوم أكلات تدر الحليب للأم المرضع.. تعرفي عليها ..



أكلات تدر الحليب للأم المرضع.. تعرفي عليها 


1-دقيق الشوفان

دقيق الشوفان رائع لبناء مخزون الحليب والحفاظ عليه سواء كنت تستمتع بوعاء شهي من الشوفان الساخن في الصباح أو ترش الجرانولا على اللبن ، تأكد من تناول بعض الشوفان.

 أنت تعلم بالفعل أن دقيق الشوفان يساعد على خفض الكوليسترول ويمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم ، ولكن زيادة إدرار حليب الثدي هو فائدة رائعة أخرى لتناول الشوفان.

 

2- الثوم

لا تحتاج إلى الإفراط في تناول الطعام ، لكن إضافة الثوم إلى طعامك لا يضيف طبقة أخرى من اللذيذة فحسب ، بل يعزز أيضًا من إمداد الحليب. تستخدم الأمهات المرضعات الثوم منذ قرون للمساعدة في تعزيز حليبهن. مكافأة حديثة للأمهات اللواتي لا يحبون الثوم: حبوب الثوم متوفرة تجارياً ويقال إن ليس لها مذاق لاحق.

 

3-الجزر

الجزر مليء بالبيتا كاروتين ، والذي يزداد الطلب عليه عندما ترضعين. الجزر مصدر صحي للكربوهيدرات وسوف يعزز البوتاسيوم أيضًا. تناول الوجبات الخفيفة على الجزر هو أيضًا طريقة رائعة لمساعدتك على خسارة بعض من وزن الطفل العنيد. قشري كيسًا من الجزر وقطعيه إلى شرائح في وقت واحد واحفظيه في الثلاجة لسهولة تناوله.

 

4- الشمر

سواء أكنت تقليه أو تطبخه أو تقذفه نيئًا في سلطة ، فإن الشمر هو عشب يُعتقد على نطاق واسع أنه مدلل ممتاز. إذا كنت تكره اليانسون أو عرق السوس الأسود بشكل خاص ، فهذه العشبة ليست مناسبة لك. بالنسبة لأولئك الذين لديهم حنك مغامر ، فإن الشمر مليء بالفيتويستروغنز الصحي. مكافأة لأولئك الذين يعانون من معدة مضطربة - من المعروف أيضًا أن الشمر رائع للمساعدة في الهضم وتهدئة اضطراب البطن.

 

5- الجوز

خذ قسطًا من الراحة ، وتناول حفنة من المكسرات ، واستمتع بوجبة خفيفة تساعد على إدرار حليب الثدي. الكاجو واللوز والمكاديميا هي الخيارات الأكثر شيوعًا لإعطاء الحليب دفعة قوية - كما أنها غنية بالدهون الجيدة ومضادات الأكسدة. اقرأ الملصقات وابحث عن المكسرات النيئة عندما يكون ذلك ممكنًا. العديد من المكسرات المتوفرة تجاريًا تكون مُزيتة ومملحة بكثافة - اختر الأنواع منخفضة الصوديوم أو الخالية من الملح عندما يكون ذلك ممكنًا.

 

6- البابايا

البابايا الخضراء هي أحد أصناف أكل الدواجن التقليدية . إذا كان لديك مطعم تايلاندي مفضل ، فاطلب Som Tam ، وهي سلطة بابايا خضراء إذا لم تكن من محبي الطعام التايلاندي ، فحاول طهيه بالبخار أو التقليب على نار عالية حتى يصبح طريًا. البابايا الخضراء متوفرة أيضًا في شكل أقراص.

 

7- بذور السمسم

كعك بذور السمسم لذيذة ، وقد تناولنا جميعًا برجر على كعكة بذور السمسم ، لكنك تحتاج إلى الحصول على أكثر من مجرد اندفاعة من البذور للمساعدة في زيادة إمدادات الحليب. الطحينة عبارة عن عجينة زبدة لذيذة مصنوعة من بذور السمسم يمكنك إضافتها إلى الوصفات والصلصات لنكهة شرق أوسطية. بالنسبة لأولئك الذين لديهم أسنان حلوة ، تعتبر الحلاوة الطحينية وجبة خفيفة لذيذة من بذور السمسم - فقط لا تأكل الكثير منها لأنها محملة أيضًا بالسكر. بذور السمسم ليست فقط لذيذة ، ولكنها غنية بالكالسيوم.

 

8-الزنجبيل

الزنجبيل هو غذاء آخر يستخدم على نطاق واسع لتعزيز الحليب. تتطلب العديد من الوصفات الآسيوية والهندية استخدام الزنجبيل ، لذا وسع قائمة طعامك وحاول طهي بعض المأكولات العالمية المستوحاة من الزنجبيل . إذا كنت متعبًا وليس لديك وقت ، فاستمتع ببعض الزنجبيل بدلاً من ذلك.

 

9- الحلبة

تم استخدام بذور الحلبة لأجيال وفي جميع أنحاء العالم لزيادة إنتاج حليب الثدي. إنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة لنمو دماغ طفلك . يمكنك أيضًا استخدام أوراق الحلبة لأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل البيتا كاروتين وفيتامين ب والكالسيوم والحديد. يمكن إضافة بذور الحلبة إلى الشاي أثناء تخميره أو يمكن استخدامها في تحضير الأطباق المالحة. تضاف بذور أيضا إلى روتي و بوري .

 

10- الكمون

من المعروف أن بذور الكمون تساعد على الهضم وتخفيف الإمساك والحموضة والانتفاخ بالإضافة إلى المساعدة في الرضاعة. كما أنها مليئة بالفيتامينات والكالسيوم. استخدم هذه البذور في السلطة أو انقعها في الماء طوال الليل ، واشرب الماء للحصول على الفوائد.

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