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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيارة جيب 2022 الجديدة

جيب جراند شيروكى
جيب جراند شيروكى موديل 2022

أعلنت شركة جيب لصناعة السيارات ذات الدفع الرباعى والـ SUV الأمريكية إطلاق السيارة جيب جراند شيروكى بالتحديثات الجديدة موديل 2022 ، بداية العام الحالى ، بالإضافة إلى فئة جديدة فاخرة من نفس الطراز .

وتتوفر السيارة جيب جراند شيروكى موديل 2022 ، بـ 6 فئات مختلفة التجهيزات تأتي الفئة الاولى باسم Laredo ،و الفئة الثانية باسم Altitude ، والفئة الثالثة باسم Limited و الفئة الرابعة باسم Trailhawk ، والفئة الخامسة باسم Overland ، والفئة السادسة والاعلى باسم  Summit .

وظهرت السيارة جيب جراند شيروكى موديل 2022 ، بـ6 مقاعد، اثنين فى الأمام و اثنين فى الصف الثانى و اثنين فى الصف الثالث، بمجموع 6 مقاعد ، حيث إستمدت تصميمها من سيارتها الجديدة واجنيور التى أعلنت عنها فى الربع الثالث من 2020 .

وتتوفر السيارة جيب جراند شيروكى موديل 2022 ، بخيارين من المحركات، المحرك الأول سعة 3.6 لتر مكون من 6 أسطوانات على شكل حرف V و يولد قوة 290 حصان وعزم أقصى 348 نيوتن متر ، والمحرك الثانى سعة 5.7 لتر مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V، ويولد قوة 357 حصان وعزم أقصى 528 نيوتن متر، ومتصلان بناقل حركة من 8 سرعات.

وتأتى المقصورة الداخلية السيارة جيب جراند شيروكى موديل 2022 ، بشاشة رقمية بمقاس 10.1 بوصة تعمل كعداد رئيسي للسيارة، فيما سيكون هناك شاشة أخرى مماثلة للأنظمة الترفيهية ، و مقاعد من الجلد الفاخر باليرمو وبها 16 وضعية كهربائية للتحكم فى المقاعد وتدفئة، ونظام مساج لأول مرة مكون من 5 وضعيات مختلفة.

بالإضافة إلى لمسات خشبية على النصف السفلي من لوحة القيادة وكذلك تغطية لوحة القيادة بجلود فاخرة، و استبدال ذراع ناقل الحركة التقليدية الموجودة في الكونسول الوسطي بقرص.

وتضم السيارة جيب جراند شيروكى موديل 2022 ، عددا من وسائل الأمان والسلامة ، من بينها نظام الفرامل الذاتية تعمل في حالة التصادم، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار أثناء القيادة، و نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات مع تنبيه صوتي عند الاقتراب من السيارات .

 

و يبدء سعر جيب جراند شيروكي 2022 بقيمة 35000 دولار امريكي ، اى ما يعادل 131,261 الف ريال سعودى ، ويعادل 550 الف جنيه مصرى .

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