سعر ومواصفات سيارة جيب 2022 الجديدة

أعلنت شركة جيب لصناعة السيارات ذات الدفع الرباعى والـ SUV الأمريكية إطلاق السيارة جيب جراند شيروكى بالتحديثات الجديدة موديل 2022 ، بداية العام الحالى ، بالإضافة إلى فئة جديدة فاخرة من نفس الطراز .

وتتوفر السيارة جيب جراند شيروكى موديل 2022 ، بـ 6 فئات مختلفة التجهيزات تأتي الفئة الاولى باسم Laredo ،و الفئة الثانية باسم Altitude ، والفئة الثالثة باسم Limited و الفئة الرابعة باسم Trailhawk ، والفئة الخامسة باسم Overland ، والفئة السادسة والاعلى باسم Summit .

وظهرت السيارة جيب جراند شيروكى موديل 2022 ، بـ6 مقاعد، اثنين فى الأمام و اثنين فى الصف الثانى و اثنين فى الصف الثالث، بمجموع 6 مقاعد ، حيث إستمدت تصميمها من سيارتها الجديدة واجنيور التى أعلنت عنها فى الربع الثالث من 2020 .

وتتوفر السيارة جيب جراند شيروكى موديل 2022 ، بخيارين من المحركات، المحرك الأول سعة 3.6 لتر مكون من 6 أسطوانات على شكل حرف V و يولد قوة 290 حصان وعزم أقصى 348 نيوتن متر ، والمحرك الثانى سعة 5.7 لتر مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V، ويولد قوة 357 حصان وعزم أقصى 528 نيوتن متر، ومتصلان بناقل حركة من 8 سرعات.

وتأتى المقصورة الداخلية السيارة جيب جراند شيروكى موديل 2022 ، بشاشة رقمية بمقاس 10.1 بوصة تعمل كعداد رئيسي للسيارة، فيما سيكون هناك شاشة أخرى مماثلة للأنظمة الترفيهية ، و مقاعد من الجلد الفاخر باليرمو وبها 16 وضعية كهربائية للتحكم فى المقاعد وتدفئة، ونظام مساج لأول مرة مكون من 5 وضعيات مختلفة.

بالإضافة إلى لمسات خشبية على النصف السفلي من لوحة القيادة وكذلك تغطية لوحة القيادة بجلود فاخرة، و استبدال ذراع ناقل الحركة التقليدية الموجودة في الكونسول الوسطي بقرص.

وتضم السيارة جيب جراند شيروكى موديل 2022 ، عددا من وسائل الأمان والسلامة ، من بينها نظام الفرامل الذاتية تعمل في حالة التصادم، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار أثناء القيادة، و نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات مع تنبيه صوتي عند الاقتراب من السيارات .

و يبدء سعر جيب جراند شيروكي 2022 بقيمة 35000 دولار امريكي ، اى ما يعادل 131,261 الف ريال سعودى ، ويعادل 550 الف جنيه مصرى .