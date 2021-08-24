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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وظائف خالية بوزارة الشباب والرياضة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الشباب والرياضة، لعدد من الموظفين لشغل الوظائف الخالية، وينشر "موقع صدى البلد" الإخباري تفاصيل الوظائف وشروط وطريقة التقديم لها.

 

وتتمثل الوظائف الخالية، في وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظات “أسيوط / الدقهلية / المنوفية” (المجلس القومي للرياضة) بالمستوى الوظيفي مدير عام.

 

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بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الشباب والرياضة


المجموعة الوظيفية: وظائف قيادية


الجهه التابع لها: وزارة الشباب والرياضة

وصف الوظيفة: تختص الوظيفة بكافة النواحي المتعلقة بالنشاط الرياضي بالمحافظة أو الإقليم

المحافظات الموزعة بها الوظيفة: أسيوط - الدقهلية - المنوفية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

المهارات الفنية:اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية


سنوات الخبرة:قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) ، او قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبية عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين
شروط المؤهل:مؤهل عال مناسب


جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

التقدير:مقبول

المستندات المطلوبة:

بيان الحالة وظيفية معتمد من شئون العاملين بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالنسبة لغيرهم تتضمن التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتاريخ ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية وتاريخ التعيين والدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم وتواريخها وتقارير الكفاية عن السنتان الأخيرتان والدورات التدريبية ( نوعها / مدتها / مكانها ) والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية او الجنائية ومحل الإقامة الحالي والسابق بطاقة الرقم القومي وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ، مع تدعيم البيان أو الشهادة بكافة المستندات المؤيدة لذلك .


بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكار وإجادة اللغات الأجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الألى وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك


• مقترح تطوير الوظيفة وفقا للنموذج الصادر في شأنه قرار وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الادارى


6 صور حديثة للمتقدم مقاس 4 * 6

 

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2021/08/22

نهاية الإعلان:2021/09/22

العدد المطلوب:3

بيانات الإتصال:تسلم المستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بديوان وزارة الشباب والرياضة الدور السادس عشر الكائن ب 26 يوليو – سفنكس – المهندسين – يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا على ان تقدم من اصل + 6 صور من المستندات المطوبة .

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