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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محو أمية 2168 فرد من خلال 2456 طالب بجامعة الفيوم

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء الاجتماع

عقدت اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي (محور محو الأمية) بجامعة الفيوم  برئاسة الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعها الدوري وذلك بحضور د. آمال ربيع المدير التنفيذي للجنة وأيمن حلبة أمين عام الجامعة ورجب فاروق إمبابي مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم وغادة مصطفى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وصرح د. محمد سعيد أبو الغار، أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لمشاركات كليات جامعة الفيوم وتطور أعداد طلاب الجامعة بالمشروع وعدد الدارسين (الأميين) منذ توقيع البروتوكول مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في 2020/11/17 وحتى نهاية العام الجامعي 2021، مشيرًا إلي أن إجمالي عدد الطلاب المعلمين المتعاقدين من كليات جامعة الفيوم بلغ 2456.

 

وأضاف أبو الغار، أنه خلال دورة يوليو 2021 بلغت أعداد الدارسين الأميين الناجحين 2168.

 

وأوضحت د. آمال ربيع، أن اللجنة بدأت في التحضير للدورة القادمة لمحو الأمية من خلال عقد ندوات مع طلاب الكليات المشتركة وتسهيل إجراءات التعاقد مع الطلاب تذليل العقبات التي تواجههم بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

 

 

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جامعة الفيوم اللجنة العليا مشروع التنور المجتمعى

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