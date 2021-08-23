القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة: أمريكا تستبدل العلماء بأفراد المخابرات لتتبع منشأ كورونا

قال شياو جون جينج، القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة إن العالم بأجمعه مازال يقاوم فيروس كورونا، لافتا إلى أن دول العالم تسابق الزمن من أجل مواجهة كورونا.

وأكد القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة، فى كلمة له خلال توضيح مستجدات فيروس كورونا أن التضامن يعد أقوي سلاح لمكافحة وباء كوفيد١٩، مشيرا إلى أن التقرير المزمع نشره من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية يوجه اتهامات مباشرة إلى الصين ويحاول خلق حالة تصادم سياسي وعرقلة تعاون الدول لمكافحة وباء كورونا.

وقال شياو جون جينج، إن تتبع منشأ كورونا يستند للعقلانية فهو مسألة علمية بحتة بعيدة عن السياسة، لافتا إلى أن الصين تعمل على مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن الصين كانت أول دولة تجري أبحاث بشأن كورونا كما أنها تتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتتبع منشأ كورونا.

وأكد أن الاختلاف بين الصين وأمريكا فيما يخص عملية تتبع منشأ كورونا تكمن فى أن الصين تعمل اعتمادا على العلماء واستخدام الأساليب العلمية، بينما أمريكا تستبدل العلماء بأفراد المخابرات للحصول على المعلومات كما أنها تستخدم التلاعب السياسي.