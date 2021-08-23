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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل أخر استعدادات وزارة الصحة لمواجهة موجة كورونا الرابعة

صدى البلد

كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ إقتصاديات الصحة، آخر إستعدادات وزارة الصحة لإستقبال موجة جديدة بحسب توقع البعض خلال الفترة المقبلة.

وقال عنان خلال مداخلة هاتفية بقناة " إكسترا نيوز"،:" وزارة الصحة تستهدف زيادة الحاصلين علي اللقاح خلال فترة وجيزة لمواجهة الموجة المتوقعة نهاية سبتمبر".

وتابع عنان:" نتمني الوصول لـ 10ملايين مواطن من الحاصلين علي اللقاح لتقليل معدل الوفيات خلال الموجة الرابعة"..

وأضاف:"الإهمال في إتباع الإجراءات الإحترازية ساهم في زيادة الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة".

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 آخر مستجدات الوضع الوبائي 

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمصر وآخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، لاستعراض الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر وآخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات؛ الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من للقاح "ساينوفاك - فاكسيرا"، وطرحها بمراكز تلقي اللقاح بداية من غدٍ الثلاثاء، مؤكدة أنه يتم تطعيم جميع المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالمجان، وأن 100% من اللقاحات الموجودة في مصر معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

 

واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر معدل الإصابات والوفيات الأسبوعي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، مشيرة إلى أنه منذ الأسبوع الماضي شهدت مصر ارتفاعًا بسيطًا في معدلات الإصابات بشكل منتظم على المنحنى التصاعدي، مع انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات، مؤكدة أهمية تكثيف تلقي اللقاحات للمواطنين، حيث  تقلل من فرص دخول المستشفيات بنسبة تصل إلى 90% بناءً على التقارير الدولية داخل مصر وخارجها.

موجة كورونا الرابعة وزارة الصحة اسلام عنان الإجراءات الاحترازية الوضع الوبائي هالة زايد وزيرة الصحة

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