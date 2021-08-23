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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواجهة أسطورية بين M3 كومبتيشن والدراجة النارية M 1000 RR الخارقة

سباق سرعة
سباق سرعة

يعشق محبو السرعة حول العالم ، بمشاهدة السباقات الغريبة والمشوقة دائما ، لذلك تظهر كل فترة احدى هذه السباقات لتشد انتباه الجميع ، ولكن هذه المرة السباق يختلف ، فيأتي بين سيارة ذات أداء عالي ، ودراجة نارية خارقة من نفس العلامة التجارية .

فمن المعروف ان شركة بي ام دبليو ، واحدة من اشهر العلامات التجارية إنتاجية في المركبات ذات الأداء العالي اخرها قسم M ، والذى يضم مثل M2 و M3 و M4 وM5 ، بالإضافة الى انتاجه للدراجة النارية 1000 RR التي أصبحت الأسطورة الجديدة في هذا القسم .

واليوم تأتى المواجهة الأصعب بين M3 كومبتيشن والدراجة النارية M 1000 RR ، حيث تم تطوير الأخيرة بواسطة بي إم دبليو موتوراد بالتعاون مع بي إم دبليو M ، وتستخدم محركًا رباعيًا بسعة 999 سم ​​مكعب ينتج 205 حصانًا و 112 نيوتن متر، مما يتيح للدراجة فائقة السرعة التي يبلغ وزنها 191 كجم الانطلاق من 0 إلى 96 كم في الساعة في أقل من 3.1 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 305 كم في الساعة. 

اما M3 كومبتيشن تستمد قوتها من محرك سعة 3.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج على التوالي ينتج 503 حصانًا و649 نيوتن متر ، مع إرسال كل هذه القوة إلى العجلات الخلفية، كذلك يعمل مساعد السائق الجديد على ضبط التحكم في الجر والثبات .

بي إم دبليو دراجة نارية فائقة السرعة محبي السرعة سباق تسارع

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