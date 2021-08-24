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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بث مباشر.. لحظة وصول الجالية المصرية من أفغانستان على متن طائرة عسكرية

وصول طائرة المصريين
وصول طائرة المصريين العائدين من أفغانستان

ينشر صدى البلد بث مباشر للحظة وصول طائرة المصريين العائدين من أفغانستان في ظائرة نقل أفراد عسكرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

 يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان، وبناءًا عليه أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية؛ من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان .

 

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المصريين العائدين من افغانستان أفغانستان طالبان الجيش المصري

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