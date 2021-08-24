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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

أيمن بهجت قمر يكشف كواليس خلافه مع جمعية أعضاء مؤلفي الدراما

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

قال الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر، أن جمعية أعضاء مؤلفي الدراما حاليا في مرحلة دمج جيلين مع بعضهما البعض ؛   حيث بدأ يحدث حلقة وصل بيني وبين أيمن سلامة.

 

 

وأضاف أيمن بهجت قمر خلال ندوته بموقع صدى البلد :" لما بيدخل جيلين في بعض بيحدث تغيير في السياسات، لافتا أن أغلب الشباب الموجود في  جمعية مؤلفي الدرما لما يحضروا الجمعية العمومية ولكن يستوجب عليهم الالتزام بالقوانين".

 

 

اختتم أيمن بهجت قمر "مافيش نقاش على الاستاذ بشير الديك، رغم أننا لم نكن متقبلين  البيان الا اننا اتفقنا انه كبيرنا واللي بيتكلم بأسمنا وكان بشكل كبير، علشان ميزعلش، مشيرا إلى أنه كان في منتهى الرقي والتحضر وقام بتنزيل بيان لتوضيح كل شيء، والموقف دا اثبت قد ايه ان المؤلفين في منتهى التحضر والرقي".

أيمن بهجت قمر يكشف سر اعتزاله الفن 

 

كشف الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر، عن سبب اعتزال الفن قائلاً :"السوشيال السوشيال ميديا سلاح ذو حدين بتخليك تاخذ قرار سريع". 

 

وأضاف أيمن بهجت قمر  "خلال ندوته بموقع صدى البلد :" في الطبيعي قبل ظهور السوشيال ميديا وأخذت قرار أني اعتزال مثلا اقوم مكلم خالد اقولة نزلي خبر اعتزال بيقولي فكر طب خد القرار بكرا علشان احنا أصحاب". 

 

وأردف أيمن بهجت قمر  :"القرار دا أنا أخذته  وكان فيه أدوات معينة لأن انا عمري ما بنجح لوحدي أنا في أيدي ملحنين وموزعين معينين لافتا في الفترة دي حسيت بشوية مضايقات وصعوبات فقولت أنا هركز في كتابة الدراما وهبعد عن هذا المجال علشان ملقيش نفسي قليت فيه". 

 

وأكمل أيمن بهجت قمر :" يعني مثلا وأنا بكتب مسلسل الأستاذ عادل امام، أخذ سنتين كتابة طول الفترة دي نادرا لما بكتب أغاني مشيرًا انه يريد تعويض غيابة وأن البعد كان بيدوني روح عالية جدا".

 

واستطرد أيمن بهجت قمر  :لو سألتني دالوقت عندك أغنية؟ هقولك لا معنديش أنا اعرف ناس عندها أغاني سلو وأغاني سريعة انا متقلقيش عندي حاجة انا ديما جديد.

 

كما تحدث  عن سر ارتفاع إيرادات السينما متسائلا لية في الخارج بيعملوا فيلم زي تيتانك والأفلام العظمة دي؟. 

 

وأجاب "قمر" خلال ندوته بموقع صدى البلد :"لأن عندهم دور عرض رهيب، وعندهم أسواق خارجية بيعوفوا يطلعوا فلوس، مشيرًا إلى أن في بعض الأحيان يحصد الفيلم مليار جنية  تقريبا" . 

 

وتابع :لما دور العرض بتزيد دا في صالح الصناعة وفي ظل الإيرادات العالية يوجد بعض الأفلام التي لم تحقق إيرادات في ظل وجود دور العرض وفي ظل سعر التذكرة المرتفعة. 

 

وأردف:" فيلم أسف على الازعاج كان عامل 28 مليون تقريبا وفيلم  x لارج  عامل بضع و30 مليون جنية تقريبا لافتًا لو اتعرضوا النهاردة في ظل التذكرة المرتف هيحققوا فوق 100 مليون جنيه، انهاردة سعر التذكرة 150جنية، وفي زمن عرض الأفلام دي كان سعرها 25 جنية". 

 

وأكد أيمن بهجت قمر :" أن زيادة التذكرة وزيادة دور العرض كان في صالح الصناعة بالإضافة إلى زيادة الحفلات ".

 

تحدث أيمن بهجت قمر خلال ندوته في موقع صدي البلد عن رأيه في تصريح كابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص ضربات جزاء الزمالك. 

 

وقال أيمن بهجت قمر:" تصريح سيد عبد الحفيظ حول الحكام وان  نادي الزمالك متبقي له 7 

ضربات جزاء في سبع مباريات هو تصريح غيذ موفق بالمرة".

 

أكد أيمن بهجت قمر :" أى انسان عنده ضمير لابد ان يراعي ضميره قبل أن يقدم على أى فعل ؛ فتخيل الرياضة أصبحت تخوض في ذمة أحد لكى يظهر أننى فريق جامد .. وانى لو خسرت يبقي في ناس مرتشية او ناس متساهلة ".

 

أختتم  أيمن بهجت قمر:" لابد ان نتوقف من كل هذة المهاترات ؛ مش عاوزين الكورة تدخلنا النار".

 

أيمن بهجت قمر يتحدث عن كواليس مشكلته مع خالد الغندور :

 

كشف المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر خلال ندوته في موقع صدى البلد عن كواليس مشكلته مع الإعلامي خالد الغندور .

 

 

وقال أيمن بهجت قمر  "خالد الغندور لديه صفحة واكونت شخصي على فيس بوك وبيكون قافل الاكونت علشان أي شتيمة أو أي حد يغلط".

 

أضاف أيمن بهجت قمر  "كنت بكتب معاه حاجات لطيفة هزار مفيهاش أي إهانة، مش ممكن أهين نادي الزمالك وأنا بكتب لكابتن الزمالك عيب يبقى قله ذوق مني وأن الزمالك لا يقل عن النادي الأهلي".

 

 

اختتم أيمن بهجت قمر:" ولكن وجدت أنه يجادل في موضوع نادى القرن ويقنع الجمهور بغير الحقيقة ؛ ويجعل هناك شحن جماهيري واحتقان بين الجمهورين".

 

 

وأعرب الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر ، عن سعادته بالإنجاز العظيم الذي حققه منتخب مصر لكرة اليد، كما قدم الدعم لمنتخب كرة القدم بعد خسارته من البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

 

أيمن بهجت قمر خلال ندوته في صدى البلد: فخور بإنجاز منتخب اليد

وأضاف "بهجت" خلال ندوته بموقع "صدى البلد" قائلاً:" فخور جدًا بالإنجاز العظيم اللي حققه منتخب اليد ، ومصر كلها فخوره بيه وفرحت بيه جدًا".

ايمن بهجت قمر جمعية أعضاء مؤلفي الدراما الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر والمؤلف أيمن بهجت قمر مؤلفي الدراما

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