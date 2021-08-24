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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نبيلة مكرم: نتعاون باستمرار مع وزارة الصحة لتوفير اللقاحات المعتمدة للعاملين بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الوزارة تتعاون بشكل دائم مع وزارة الصحة من أجل توفير اللقاحات المعتمدة للعاملين بالخارج.


وقالت مكرم ـ في اتصال هاتفي مع قناة "النهار" الفضائية، إن :"المواطنين العائدين إلى الخارج عليهم التسجيل على موقع وزارة الهجرة لتلقى لقاحات معتمدة".


وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تلقت استغاثات من بعض العمال الذين حصلوا على اللقاح الصيني، بعد أن شترطت دول الخليج الحصول على لقاح "أسترازينيكيا" أو"جونسون آند جونسون" لعودة العمالة، متابعة أن رئيس الوزراء وجه بضرورة المساعدة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة في هذا الشأن.


وتابعت: "هناك مجهود كبير من وزارة الصحة لما تقوم به من تطعيم المواطنين والعاملين بالخارج، وأطمئن المصريين العاملين بالخارج أن الدولة قادرة على توفير اللقاح المعتمد، وأننا نسعى لتوفير اللقاحات المختلفة التي تطلبها بعض الدول حتى يتمكن العاملين بالخارج من العودة لعملهم". 


ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المسافرين الذين تلقوا لقاحات غير معتمدة في بعض الدول التسجيل عبر موقع الوزارة.

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