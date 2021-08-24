حفل فني ضمن فعاليات شارع الأدب في مركز الحرية بالإسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلا فنيا، مساء الإثنين، بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، ضمن فعاليات شارع الأدب، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.



تضمن الحفل عرضًا شعريًا غنائيًا للأطفال بعنوان "بقينا كبار"، كلمات الشاعر إبراهيم منصور بدر، ألحان مازن صلاح، توزيع يحيى نور، رؤية وتنفيذ الفنان إبراهيم أحمد.



أقيم الحفل وفق إجراءات احترازية يتبعها المركز للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال الالتزام بنسبة الحضور المقررة 50٪؜، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة والالتزام بها أثناء الحفل، والدخول من بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، مع تباعد المقاعد.



تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، ويهدف إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.