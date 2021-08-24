صحف السعودية..اتفاق مع روسيا لتطوير التعاون العسكري .. تحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة.. تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والجيش الباكستاني

صحف السعودية:

مقابل مالي على رخص السير.. ودعم «الضمانيين» للتخفيف من آثار القرار

الأمير خالد بن سلمان يعلن عن اتفاق مع روسيا لتطوير التعاون العسكري

أمير منطقة مكة المكرمة يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة

نائب رئيس هيئة الأركان يلتقي بمدير عام الأركان المشتركة بالجيش الباكستاني

تناولت صحف السعودية مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية . فى صحيفة عكاظ صدرت الموافقة على مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة بوضع مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، والموافقة على مقترح تحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة.

وقسم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، التنفيذ لمرحلتين، الأولى للمركبات المصنوعة في 2016 وما يليه وفق خمسة مستويات تصنيف لاقتصاد الوقود وفق ضوابط ومعايير، الأول صرف وقود 16 فأعلى المقابل المالي (صفر)، 15.99 و14 المقابل 50 ريالا، 13.99 و12 المقابل 85 ريالا، 11.99 و10 مقابله 130 ريالا، والمستوى الخامس خاص باقتصاد الوقود أقل من 10 وحدد المقابل المالي له بـ190 ريالا.

أما التصنيف الثاني للمركبات الخفيفة المصنوعة في 2015 فما قبلها وفق سعة المحرك لتحديد المقابل المالي فقد جاءت كالتالي:

1.9 حدد المقابل (صفر)، 1.9 و2.4 حدد مقابلها 50 ريالا، المستوى الثالث 2.41 و3.2 مقابلها 85 ريالا، 3.21 و4.5 حدد مقابلها 130 ريالا، والمستوى الخامس أعلى من 4.5 حدد مقابلها السنوي بـ190 ريالا.

فى صحيفة عاجل التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبحثا تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما وقع اتفاقية بين المملكة وروسيا تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري.

وقال الأمير خالد بن سلمان –عبر حسابه على تويتر-: «التقيت وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو، ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين».

وتابع نائب وزير الدفاع «وقّعت اليوم مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين».

فى صحيفة الجزيرة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشرف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس بغسل الكعبة المشرفة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

غسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد

وقام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور السديس، أن مناسبة غسل الكعبة المشرفة، تعد أحد مظاهر العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن مناسبة غسل الكعبة المشرفة جمعت بين أمرين هما: السنة النبوية، حيث دلت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على العناية بالكعبة المشرفة، إجلالاً وتعظيماً لحرمتها ومكانتها وقداستها، وهي سيرة الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ. وأثنى الدكتور السديس على ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

فى صحيفة الوئام التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في الرياض أمس، بمدير عام الأركان المشتركة بالجيش الباكستاني الفريق الركن محمد جراغ حيدر.



وجرى خلال اللقاء تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والجيش الباكستاني.