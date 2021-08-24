عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد عودة المصريين من أفغانستان.. 4 مواقف تدخل السيسي فيها لإنقاذ المصريين بالخارج

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تتعهد الدولة المصرية دائما بالحفاظ على كرامة أبنائها في الداخل والخارج  وأمنهم وسلامتهم ضد أي عدوان أو هجمات ارهابية في مختلف دول العالم تهدد أعمالهم ومصالحهم وحياتهم الشخصية.

ويستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في إثبات هذا المبدأ والمنهج التي تتبعها الدولة في حماية أبنائها الذين بالخارج في مختلف دول العالم والحرص على سلامتهم، وكان ما حدث بالأمس من عودة الجالية المصرية في أفغانستان على متن طائرة عسكرية بتوجيه من الرئيس السيسي، أروع مثال على تطبيق مبدأ الحفاظ على أمن وكرامة المصريين المهاجرين بالخارج والحفاظ على هيبة الدولة المصرية.
ولم يكن هذا الموقف المشرف من الدولة المصرية هو الأول من نوعه ففي هذا التقرير يعرض «صدى البلد» أهم المواقف التي حرصت الدولة المصرية على إعادة ابنائها العالقين في الخارج في العديد من دول العالم..

إعادة 140 مصريا عالقين في ليبيا

في يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 استطاعت الدولة المصرية في استعادة 140 مصري محتجزين في ليبيا وكان من بينهم 17 طفلا إلى أرض الوطن بسلام، وجرى توفير الحاجات الضرورية العاجلة، والرعاية الطبية، واختبارات كورونا للمواطنين المصريين قبل الترحيل في الطائرة المخصصة لهم اليوم.

رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان: نشكر الرئيس السيسي والمخابرات على إنقاذنا

أحمد موسى يوجه الشكر لـ الرئيس السيسي على عودة البعثة المصرية من أفغانستان

وصرح السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية في طرابلس، أن وزير الخارجية سامح شكري، كان قد وجه بضرورة إنهاء مشكلة المحتجزين المصريين المذكورين، ووضعها كأولوية على رأس جدول أعمال خلية الأزمة بوزارة الخارجية المنعقدة بصفة دائمة والمعنية بالتعامل مع مشاكل المصريين العالقين في ليبيا، وأن يتم ترحيلهم إلى القاهرة قبل عيد الأضحى المبارك. 

وكانت السفارة في طرابلس قد نسقت مع السلطات الليبية، وبصفة خاصة مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمسؤولين بوزارة الداخلية، لإنهاء الإجراءات ذات الصلة بترحيل المواطنين ومع منظمة الهجرة الدولية لتخصيص طائرة بالكامل لنقل المواطنين المصريين الـ 140 إلى القاهرة، وذلك بعد أن تم تجميعهم من أكثر من مركز احتجاز للهجرة غير الشرعية في أنحاء ليبيا.

تحرير المصريين المختطفين من قبل حكومة الوفاق في ليبيا

في صباح يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020، استطاعت اجهزة الأمن المصرية في تحرير 23 مصريا كان قد تم اختطافهم من قبل حكومة الوفاق الليبية والمليشيات التابعة لها، وتمت إعادتهم إلى أرض الوطن بسلام.

وبعد صدور تكليف الرئيس السيسي بدأت بالفور السلطات المصرية من إعادة العمال المختطفين على متن 4 حافلات تحت حماية الجيش الليبي إلى منفذ السلوم البري في مصر.

وفي هذا التوقيت كانت قد صرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة المصرية، ردا على طلبات إحاطة في البرلمان المصري بخصوص الواقعة، أن مصر لن تصمت على أي تجاوزات أو اعتداءات على عمالها في الخارج وستتخذ موقفا عمليا للرد، مضيفة أنه أثناء الأزمات تزداد شراسة الحرب الموجهة ضد مصر من جانب بعض المتربصين الذين يحاولون الإساءة وإشعال الفتنة بينها وأشقائها.

إعادة المصريين المحتجزين باليمن

نجحت السلطات المصرية فى إعادة 32 صيادا مصريا وذلك بعد احتجازهم فى اليمن، بعد ذهابهم للصيد فى أماكن محظورة، وذلك عبر طائرة خاصة إعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان فى استقبالهم وزير الطيران ووزيرة الهجرة، والتى أكدت حرص الدولة والقيادة السياسية على أبنائها في الداخل والخارج.

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وصول الجالية المصرية من أفغانستان على متن طائرة عسكرية

مداخلة السيسي على «صدى البلد» | 3 قضايا مجتمعية تشغل فكر الرئيس

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نجاح عملية إعادة المصريين المحتجزين بقوله: «تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتى استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا فى دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضى المصرية فى إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل و الخارج .. أتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين .. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

عودة المصريين العالقين بسبب أزمة كورونا

مع بداية ظهور وانتشار فيروس كورونا والخوف الذي ساد العالم في هذا التوقيت وإسراع كل دول العالم لإجلاء رعاياها من الصين والدول التي تم انتشار الفيروس بها بسرعة كبيرة، قامت الدولة المصرية بتبني خطة لإعادة أبنائها العالقين في الخارج لوطنهم مرة أخرى مع توفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي.

بحسب ما نشره المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، جاءت الإجراءات التي اتبعتها الحكومة من استقبال العائدين من الخارج بتجهيز المدن الجامعية لاستقبالهم لقضاء فترة العزل الصحي، وإجراء فحص شامل ودقيق لجميع العائدين من الخارج من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، وذلك قبل نقلهم إلى أماكن العزل المخصصة لهم من قبل الدولة لقضاء فترة العزل، وذلك بهدف الاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

كما سلط المركز الإعلامي على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج وتطبيقها إجراءات احترازية ووقائية وفقاً للمعايير الطبية الدولية مع تزويدها بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والفرق الطبية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وبما يجعلها في الوقت نفسه قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية على وجه السرعة.

وكانت قد أرسلت الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي طائرات خاصة إلى العديد من دول العالم وأهمها الصين والكويت لإجلاء المصريين العالقين بهم وعودتهم إلى أرض الوطن وسط إجراءات احترازية شديدة.

الخارج السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي المصريين المهاجرين أفغانستان ليبيا المصريين المختطفين كورونا

موضوعات متعلقة

كاتب صحفي: الرئيس السيسى يرتب أوراق البلد من جديد

طارق الشناوي: الرئيس السيسي مؤمن بالإبداع الفني وقدرته على التغيير والإصلاح

ترشيحاتنا

بعد فوز تويوتا.. 7 معلومات لا تعرفها عن السباق الفرنسي لومان24

3 آثار جانبية للقاح فايز تم الإبلاغ عنها عبر جميع الأعمار

أشرف العشري عن عودة المصريين من أفغانستان : مصر أصبح لها أجهزة ذات أذرع كبيرة

بعد عودة المصريين من أفغانستان.. 4 مواقف تدخل السيسي فيها لإنقاذ المصريين بالخارج

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

نصدق مين.. مسئول يكذب نائب وزير خارجية أوكرانيا: ليس لدينا طائرات مختطفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

التعليم العالي: 95 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي: لا صحة لنفاد الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

فيديو

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ