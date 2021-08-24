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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة 4 متهمين إلى الجنايات لهتكهم عرض سيدتين وسرقة شقتهما

أرشيفية
أرشيفية

أحال المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة ٤ متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض سيدتين ومواقعتهم بالقوة وسرقة ممتلكات الشقة .

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جاء بأمر الإحالة أن المتهمين واقعوا المجني عليها / ياسمين فرج محمد دسوقي بغير رضاها بأن اقتحموا عليها مسكنها وأشهروا في وجهها الأسلحة  مهددين به إياها وقيدوا يداها برابط بلاستيكي إبزيم" أسود اللون وطرحها أرضا وخسروا عنها ملابسها كاشفين بذلك عوراتها ولم تبد مقاومة جسمانية فعلية في درء المتهمين عنها وتناوبوا الاعتداء عليها حتى أمنوا بخارجها.

كما هتكوا عرض المجني عليها / أسماء جمال فؤاد عبد الرحيم بالقوة والتهديد بأن دلفوا إلى ذات المكان عنوة واشهروا في وجهها الاسلحة موضوع الاتهامات اللاحقة مهددين به إياها وقيدوا يداها برابط بلاستيكي " ابزيع اسود اللون وما أن ظفروا بها حتي قاموا بملامسة مواطن عفتها مشبعين شهواتهم.

شهدت المجني عليها الثانية أنه تناهى الى مسامعها طرق على باب مسكنها فقامت الشاهدة الثانية بفتح الباب تبين لها وجود اثنين من المتهمين وحينئذ فوجئت بالمتهم الثاني يقوم بالدلوف الى داخل غرفة نومها واضعا سلاح ناري " طبنجة" بالجانب الأيمن من البنطال وحال خروجها أبصرت المتهم الأول شاهرا في وجه المجني عليها الثانية سلاح ابيض واضعا إياه على رقبة الشاهدة
الثانية .

وفي هذه الأثناء ورد الي المتهم الأول الذي كان في بحوزته سلاح أبيض مكالمة هاتفيا تناهى الى مسامعها ما يفيد وجود أشخاص آخرين معه وعليه قام الأخير بفتح باب الشقة وقام المتهم الثالث والرابع بالدلوف وكان الثالث محرزا لأداة " قيود بلاستيكية " افيز" سوداء اللون وقام بتقييد يدها ويد المجني عليها الثانية وبدا في تفتيشهما تفتيشا ذاتيا وأثناء ذلك استطالت يده مواطن عفتها و أماكن حساسة بجسدها ثم قام الأول بإدخالها الى المرحاض محاولا التعدي عليها جنسيا إلا أنها قامت بمقاومته وحاول الإمساك بمواطن عفتها إلا أن قامت بمقاومته.

وقام المتهمين باصطحاب الشاهدة الثانية الى داخل الغرفة وقاموا بالتعدي الجنسي عليها بالتناوب فيما بينهما ثم تمكنوا من سرقة شاشتين تلفاز، وجهاز تسخين الطعام " ميكرويف" وهاتفين محمول ومشغولات ذهبية خاصة بها وبنجلتها ومبلغ أربعة آلاف ومائتي جنيه وأن المجني عليها الثانية قد تم الاستيلاء علي منقولاتها وهي مشغولات ذهبية وهاتفين محمول ومبلغ مالي ثم فروا هاربين .

وأضافت بأنها استعانت بحارس العقار ونجله الشاهد الثالث في تتبعهم، إلا أنهم فشلوا في اللحاق بهم وأضافت أن قصد المتهمين هو التعدي علي المجني عليها وسرقتها كرها عنها.

 

المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة هتك عرض سيدتان جرائم سرقة التعدى الجنسى مشغولات ذهبية

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